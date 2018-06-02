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中央社

美媒：中興重金聘川普好友任公關兩週後獲解禁

中央社2018/06/02 19:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者周慧盈北京2日電）美國新聞網站野獸日報1日披露，遭美國制裁而幾乎關門大吉的中國中興通訊，在重金禮聘美國總統川普一名前競選顧問任公關後，白宮宣布初步與中興達成協議，放寬對中興的制裁。

專爆內幕消息的野獸日報（The Daily Beast）報導，中興聘用的公關是藍札（Bryan Lanza）。他目前為著名公關公司水星公共事務的客戶經理，先前則曾擔任川普的競選顧問。中興於5月14日僱用藍札作為公關，兩星期後，白宮宣布與中興達成臨時協議。

野獸日報指出，中興獲得美國放寬制裁還有其他因素，但中興僱用藍札卻肯定可發揮事半功倍的效果，因為藍札可經常直接跟川普談上話。

報導說，此事反映出，這是用來應對一個善變美國總統的其中一項有效方法。

報導引述美國司法部有關文件表示，中興透過華盛頓律師事務所Hogan Lovells以每月7.5萬美元的薪酬，支付水星公共事務公司作為公關費用。在美國的外國代理人註冊法案下，美國有關公司必須向司法部申報所代理的外國公司。

文件顯示，水星將「提供與政府溝通關係以及公共事務服務，包括與美國政府官員安排會議商討有關制裁的事項。」

據報導，中興與水星的合約僅為期3個月，但效果已經非常顯著，其中顯然又與藍札的居中撮合有關。

路透社1日表示，美國放寬制裁中興的條件是對中興處以罰款17億美元，以及在30天內改換中興董事會及管理層成員。

美國商務部4月間以中興違反美國規定出售產品給伊朗和北韓為由，宣布對中興採取為期7年的制裁，禁止美國企業出口零組件給中興。

高度仰賴美企的中興遭制裁後自稱「休克」，生產幾乎停擺。事情的發展後來卻出乎許多人意料，川普5月中旬展現要放中興一馬的態度後，隨即於5月下旬宣布對中興解禁，讓中興改為支付高額罰款和改選管理層。（編輯：陳家倫）1070602

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