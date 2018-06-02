旅菲台灣鄉親慶端午 蔡其昌率立委同歡

蔡其昌致詞時說，端午節是華人社會的重要節日，旅菲台商一定對故鄉特別思念，因此他和立法院同事特別來菲看望大家，傾聽鄉親們的心聲，「希望讓大家知道，各位的母國，也就是中華民國，沒有忘記大家。」

蔡其昌也在菲律賓台灣同鄉會的邀請下，率領鄭運鵬、林俊憲與谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）3名立委到場同歡。

端午聯歡會中午在馬尼拉灣畔金海灣中餐廳舉行，旅菲台灣鄉親、中華民國駐菲代表處人員、台資企業幹部、傳統僑社代表與菲國友人出席，餐會備有摸彩、粽子及卡啦OK等節目，氣氛熱烈。

（中央社記者林行健馬尼拉2日專電）菲律賓台灣同鄉會今天提前歡度端午佳節，台灣鄉親攜家帶眷近500人齊聚一堂，立法院副院長蔡其昌也率領3名立委到場與旅菲台商搏感情。

他也提到，在蔡英文總統推動的新南向政策之下，台灣希望跟所有新南向的國家深入交往、做真朋友，從人道援助、教育文化到經貿合作，因此盼望台灣鄉親們能為國家出力，透過這股民間力量，克服外交困境。

菲律賓台灣同鄉會會長吳國禎祝賀鄉親端午佳節愉快，他報告了會務推展狀況，也承諾會繼續支持政府的新南向政策。

這可能也是中華民國駐菲代表林松煥最後一次出席旅菲台灣鄉親的活動。他感性地與鄉親們道珍重，歡迎大家返台聯絡，最後不忘分析菲國與區域情勢，提醒台商在菲經商及生活的注意事項。

駐菲代表處也代表僑務委員會委員長吳新興，為菲律賓台灣同鄉會與菲律賓台商總會頒發獎狀，表揚這兩個團體在2月6日花蓮震災後發揮同胞愛，募款救災。

菲律賓台灣同鄉會成立於2006年11月，旨在聯絡鄉親情誼、促進團結互助、維護鄉親合法權益，每逢重大節日聚餐聯誼，並加強與他國同鄉會的聯繫。（編輯：王同禹）1070602