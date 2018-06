Oh My Girl搶跳BTS〈男子漢〉　為贏沒形象

南韓女團Oh My Girl今(2)日在西門町WESTAR舉辦粉絲見面會,與350位粉絲同歡,一開場就帶來代表作〈秘密花園〉,讓現場不少男粉絲激動起立吶喊;除了嗨唱歌曲,她們也玩猜歌遊戲,不但唱出答案,為了贏,更不顧形象跳出正確舞蹈,讓全場尖叫不已。

Oh My Girl由孝定、Mimi、YooA、勝熙、祉呼、Binnie、Arin七位女孩組成,她們活動穿黃色洋裝登場,表演〈秘密花園〉、〈WINDY DAY〉、〈Knock Knock〉等曲,隨後用中文跟全場打招呼:「大家好,認識你很高興,我們是Oh My Girl!」成員們也誠意十足,再一一用中文自我介紹。