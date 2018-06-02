Oh My Girl搶跳BTS〈男子漢〉　為贏沒形象

南韓女團Oh My Girl今（2）日在西門町WESTAR舉辦粉絲見面會，與350位粉絲同歡，一開場就帶來代表作〈秘密花園〉，讓現場不少男粉絲激動起立吶喊；除了嗨唱歌曲，她們也玩猜歌遊戲，不但唱出答案，為了贏，更不顧形象跳出正確舞蹈，讓全場尖叫不已。
Oh My Girl由孝定、Mimi、YooA、勝熙、祉呼、Binnie、Arin七位女孩組成，她們活動穿黃色洋裝登場，表演〈秘密花園〉、〈WINDY DAY〉、〈Knock Knock〉等曲，隨後用中文跟全場打招呼：「大家好，認識你很高興，我們是Oh My Girl！」成員們也誠意十足，再一一用中文自我介紹。
▲Oh My Girl粉絲見面會。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.6.2）
她們除了表演，也玩起「猜歌」遊戲，聽完前奏的人，必須用可愛的方式唸出自己名字搶答，並要唱、跳出正確答案，獲勝最多的人，可以送台下粉絲禮物。而第一題的BTS〈Boy In Luv〉前奏一響起，七位成員超激動搶答，最後由Mimi領先，標準的跳出舞蹈後，獲得一分，隨後的題目包含TWICE的〈TT〉、〈CHEER UP〉，BTS的〈血和淚〉，宣美的〈Gashina〉，少女時代的〈Gee〉也都秒猜對，問起怎麼如此熟知其他藝人的歌？她們表示：「除了我們自己的歌，其他前輩的作品我們也超喜歡，所以就會學著跳。」
▲Oh My Girl粉絲見面會。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.6.2）
▲Oh My Girl粉絲見面會。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.6.2）
▲Oh My Girl粉絲見面會。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.6.2）
▲Oh My Girl粉絲見面會。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.6.2）
▲Oh My Girl粉絲見面會。（圖／記者陳雅蘭攝 , 2018.6.2）