新北負債引爭論 侯友宜蘇貞昌各抒己見

（中央社記者黃旭昇新北2日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天批評台北縣政府時期負債過高，民進黨參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞晚間表示，侯友宜只是單純批評債務增加，並未看建設所創造的效益。

侯友宜客家之友會今天成立，侯友宜致詞時表示，他尊重長輩，不口出惡言，但有些人卻對目前的市政建設不瞭解。包括公共托育、三環三線捷運，都是10多年前所沒有的建設；八里左岸現在的風貌，也與蘇貞昌擔任台北縣長時完全不一樣。

侯友宜說，前台北縣長尤清卸任交接給蘇貞昌縣庫新台幣144億元，等蘇貞昌卸任台北縣長時卻債留850億元，總加起來接近1000億元負債，每年市府要還200億元還不完，至今還有1000億元負債。