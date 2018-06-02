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新北負債引爭論 侯友宜蘇貞昌各抒己見

中央社2018/06/02 20:11
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北2日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天批評台北縣政府時期負債過高，民進黨參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞晚間表示，侯友宜只是單純批評債務增加，並未看建設所創造的效益。

侯友宜客家之友會今天成立，侯友宜致詞時表示，他尊重長輩，不口出惡言，但有些人卻對目前的市政建設不瞭解。包括公共托育、三環三線捷運，都是10多年前所沒有的建設；八里左岸現在的風貌，也與蘇貞昌擔任台北縣長時完全不一樣。

侯友宜說，前台北縣長尤清卸任交接給蘇貞昌縣庫新台幣144億元，等蘇貞昌卸任台北縣長時卻債留850億元，總加起來接近1000億元負債，每年市府要還200億元還不完，至今還有1000億元負債。

同時，侯友宜指出，不宜將當年台北縣府的預算，與直轄市的新北市預算做比較，基準點不一樣。另外，蘇貞昌擔任行政院長時，也沒有協助台北縣償還債務，但檢討這些過去的事沒有意義，應該要遠望未來。

對此，蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞晚上7時發新聞稿說，民國94年底，蘇貞昌卸任台北縣長時，決算的債務餘額為620億，但朱立倫和侯友宜執政近8年，一年預算多台北縣時期1000億，到今年4月，已留下1500億債務。

黃韋鈞表示，蘇貞昌當年建設是為了未來，證明為新北帶來許多投資。新莊副都心的開發成本50億元，政府賣地出售了800億元，此開發案為新北市府賺錢，還無償取得大量道路、學校等公共設施用地。

另外，黃韋鈞指出，蘇貞昌在縣長任內有9大都市開發案，都有開發盈餘，加上每年的土地增值稅、房屋稅、地價稅挹注財政。

黃韋鈞並說，前台北縣長周錫瑋接任後，蘇貞昌在行政院長任內裁定多項攸關台北縣發展的事項，為台北縣帶來超過800億的大建設，沒有虧待不同黨的周錫瑋。反觀曾為行政院副院長的朱立倫任內，並未為新北市帶來大建設。（編輯：梁君棣）1070602

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