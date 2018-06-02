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中央社

改善睡眠品質 長庚團隊印尼開講

中央社2018/06/02 20:19
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者周永捷雅加達2日專電）由印尼華商經貿聯合會邀請林口長庚醫院耳鼻喉科主治醫師李學禹、胸腔內科主治醫師陳濘宏在雅加達舉辦醫療講座，介紹如何改善睡眠品質，吸數百名印尼民眾參加。

林口長庚醫院睡眠治療健康講座今天在雅加達舉行，李學禹和陳濘宏指出，現代人因為工作、飲食、生活習慣的關系，失眠或打鼾的問題越來越嚴重。而睡眠不足進而影響白天的精神跟表現，嚴重時更可能導致夫妻失和甚至喪失性命。

李學禹接受中央社記者訪問表示，長庚醫院相當重視印尼病患，長庚醫院配合新南向政策，以印尼為重心。

他說，在「睡眠治療」部分，長庚醫院必須和印尼當地醫師結合，透過醫院對醫院的方式，經由分享成功的治療模式，促成印尼醫師和台灣合作治療病患。

李學禹分析，印尼缺睡眠檢查室、睡眠障礙篩選相對較缺乏，長庚醫療團此行參訪印尼當地醫院，可以從睡眠檢查部份加強合作。對於確診病患，長庚可以和印尼當地醫療團隊合作，團隊成員包括胸腔科、耳鼻喉科及牙科的醫師，這樣才能提供整體的治療。

陳濘宏表示，印尼經濟不斷起飛，民眾對醫療的需求日益增加，不過，印尼的醫師供給不足，無法提供給民眾充分的醫療服務，因此印尼民眾缺乏醫療照護，這部份長庚醫院可以提供協助。

他指出，很多印尼民眾都有睡眠困擾，不管是睡得得不好、睡不著、或是睡很久都不睡飽，會影響到他們白天的工作和健康，這些都是民眾需要接受的治療因此，長庚團隊此行來印尼推廣睡眠相關的知識以及後段的治療。

陳濘宏也在講座會場帶領印尼民眾透過呼吸、肢體伸展、臉部及肌肉控制等方式，協助改善睡眠品質，現場印尼民眾也踴躍學習。（編輯：高照芬）1070602

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