相隔約3百公尺 屏東潮州一夜兩案1死3傷

潮州警分局副分局長李忠華表示，研判兩群人應是不同掛，何姓士兵的行凶群都是開車，警方已先逮捕兩名嫌犯都住高雄市，截止晚間記者發稿時，又逮捕3名相關涉案人士，總共逮捕5人。

兩處加油站都在潮州鎮延平路上，相隔約300公尺左右，被槍擊死亡的23歲何姓士兵事故發生於亞柏加油站，在南下車道，另一件賓士車乘客被機車族毆傷的中油加油站則在北上車道。

(中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東潮州鎮延平路一夜不平靜。今天凌晨3時許，海軍陸戰隊士兵出加油站被攔車槍擊死亡；凌晨1時許，機車族持棍棒將在加油站上廁所的汽車乘客3人毆傷，兩加油站約隔300公尺。

另一件機車族群毆賓士車乘客案，嫌犯都是騎機車，機車族應是在地人，警方加強緝凶，已經逮捕3名涉案人士，正進一步偵訊，了解行凶動機。

潮州警察分局表示，21歲的林男駕駛賓士車載3名友人路過延平路中油加油站想上廁所，3名乘客剛下車，就被20多名機車族拿著棍棒團團圍住，其中有人叫林姓駕駛下車，之後一群人他們圍毆猛打，4人都向警方表示，不認識這群機車族，也被打得莫名其妙。

警方指出，賓士車駕駛林男沒有受傷，其他3名乘客分別為手部及頭部撕裂傷，其中黃姓男乘客傷勢嚴重，轉送高雄醫學院附設醫院急救，直到晚上還在加護病房。

另外，何姓士兵則在凌晨3時許在亞柏加油站加油，出加油站右轉時，被約10輛車包抄，10多人持棍棒揮打車子，同時有人開槍射擊何姓士兵，何姓士兵中一槍送醫不治。（編輯：卞金峰）1070602