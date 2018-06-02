台北國際龍舟賽 民進黨與時力今年未組隊

（中央社記者陳妍君台北2日電）2018台北國際龍舟錦標賽將於6月16日到18日登場。台北市政府體育局今天表示，今年共224隊、近6000人參賽，但民進黨與截至去年連續3年參賽的時代力量，今年都未組隊參賽。

體育局全民運動科科長羅國偉告訴中央社記者，雖然時代力量與民進黨今年未組隊，但民進黨隊去年表現不弱，隊員今年可能是分散到其他隊伍參賽。

羅國偉說，參賽隊伍中，有一隊「伊甸xTman鐵人」，由來自伊甸社會福利基金會的視障朋友組成，今年首度參賽。

至於長青組隊伍，從去年的29隊增加到35隊；其中，「山川鐵人a隊」還有一位高齡93歲的長者李昌通，划龍舟資歷已長達30年。