屏東何姓海陸士兵遭槍擊死亡 何父:誰這麼殘忍

（中央社記者郭芷瑄、陳朝福屏東2日電）23歲何姓海軍陸戰隊士兵今天遭槍擊死亡，陸戰隊指揮部調查何男服勤正常，表現並無異狀，應無與人結怨；何父則泣訴，兒子平常這麼乖，怎會跟人結怨，是誰這麼殘忍。

住屏東縣潮州鎮的何姓士兵是海軍陸戰隊所屬防空警衛群，清晨返營收假時，駕車行經潮州快速道路路段，疑與人發生行車糾紛，遭多輛車包夾停車，約有15、16人下車，持球棒揮打何男的車窗和擋風玻璃，且有人開槍打中何男胸部，送高雄長庚醫院急救，不治死亡。

轄區屏東縣警察局潮州分局調閱監視器，查出何男被對方車輛包夾停車後下車，被人開槍打中倒地。員警在現場找到遺留的3發彈殼、4顆鋼珠及1把西瓜刀。