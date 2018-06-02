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中央社

川金會費用誰出 新加坡願部分買單

中央社2018/06/02 21:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社新加坡2日綜合外電報導）新加坡國防部長黃永宏今天表示，美國總統川普和北韓領導人金正恩計畫在此地舉行的高峰會，將由星國承擔部分費用。

金正恩的新加坡之行將是他即位後最遙遠的出訪行程，面對了一些後勤挑戰，屆時可能必須出動蘇聯時期生產的飛機來將他與所乘禮車以及數十名安全等人員運送到星國。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）稍早報導，與金正恩赴會相關而有待解決的某些後勤問題是，金正恩的飯店住宿費用由何方支付。北韓正遭到聯合國等方面的制裁，資金欠缺。

新加坡雖是蕞爾小國但經濟富裕，此次決心要將川金會主辦成功，因此願意承擔至少部分經費。

黃永宏在被記者詢及、新加坡是否會支應川金會費用時說，「顯然我們會這麼做，但我們願意承擔的費用，是這項歷史性峰會的一小部分」，而未再詳細說明。

有人目擊，形同北韓政府幕僚長的國務委員會秘書處主任金昌善（Kim Chang Son）本週出現在新加坡市中心的五星級富麗敦酒店 (Fullerton）。媒體報導，金昌善是在星國會見美國官員，以處理川金會的後勤問題。

華盛頓郵報指出，富麗敦酒店是北韓此次赴會的首選投宿地點，飯店內的總統套房一晚要價6000美元（約17萬9000台幣）。（譯者：張佑之）1070602

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