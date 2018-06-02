川金會費用誰出 新加坡願部分買單

（中央社新加坡2日綜合外電報導）新加坡國防部長黃永宏今天表示，美國總統川普和北韓領導人金正恩計畫在此地舉行的高峰會，將由星國承擔部分費用。

金正恩的新加坡之行將是他即位後最遙遠的出訪行程，面對了一些後勤挑戰，屆時可能必須出動蘇聯時期生產的飛機來將他與所乘禮車以及數十名安全等人員運送到星國。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）稍早報導，與金正恩赴會相關而有待解決的某些後勤問題是，金正恩的飯店住宿費用由何方支付。北韓正遭到聯合國等方面的制裁，資金欠缺。