藍愛台不斷電路跑 丁守中連勝文首度同台

（中央社記者劉麗榮台北2日電）國民黨中央委員連勝文今天晚間擔任國民黨愛台灣不斷電路跑最後一棒，抵達終點時首度與國民黨台北市長參選人丁守中同台。連勝文說，從現在開始一起出發，邁向成功。

由中國國民黨全國青工總會發起的「愛台不斷電、青年護台灣」全台8天7夜接力路跑活動，今天返抵台北，連勝文擔任最後一棒，跑回終點。國民黨晚間也在立法院群賢樓前的終點處搭建舞台，舉辦藍絲帶音樂會，國民黨主席吳敦義、副主席曾永權等人出席打氣。

丁守中上台致詞時說，青工會辦活動跑出年輕人的心聲、未來的希望和對國家的想法，深澳電廠如果擴建，廢氣排放會影響北台灣，北北基宜的居民健康都會受到影響，他堅決反對，希望大家一起挺身而出。