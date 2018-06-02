NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈高雄市隔16年奪冠　林逸達4打點影／男星公然摸奶　張庭瑚賞他巴掌8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

中華職棒／劉時豪犧牲打破僵局　助猿保住戰績王位

記者劉祐廷/綜合報導2018/06/02 21:47
▲桃猿隊劉時豪。（圖Nownews資料照）
▲桃猿隊劉時豪。（圖Nownews資料照）

獅猿割喉戰第二戰，今(2)日在桃園球場上演打擊大亂鬥，昨日重回戰績王位的統一獅隊派出馬丁尼茲先發，Lamigo桃猿也由3連勝的克恩三世迎戰，但兩位洋將都首局爆，皆投不滿3局就退場，演變成牛棚車輪戰，雙方打線你來我往，最後Lamigo驚險逆轉，以10:9擊敗獅隊，再次保住戰績王位。

獅隊1局上蘇智傑就轟出3分砲，加上接連安打，一局就攻下4分；下半局，猿隊立刻還以顏色，靠著觸身保送，郭嚴文開轟送回2分後，「菜鳥3冠王」廖健富演出背靠背、接連開轟，隨後猿隊再敲4支安打，攻下5分逆轉比數。

克恩三世3局上又自亂陣腳，保送打者後又被連續敲出4支安打，狂掉4分，讓獅隊再次領先，2人出局又被擊出安打，被換下場休息。獅隊馬丁尼茲也不好過，3局下被敲接連安打，再失1分，2人出局後也被換下場。

兩隊牛棚輪番上陣，直到7局下戰況再度出現變化，獅隊投手鄭鈞仁投出保送後被敲安，獅隊換上黃竣彥也沒能止血，1出局後投出保送，猿隊攻佔滿壘輪到廖健富打擊，他頂住壓力擊出二壘安打，幫球隊9:9追平。8下桃猿趁勝追擊，朱育賢安打上壘，換上來代跑的葉竹軒靠著捕逸、滾地球推進到三壘，劉時豪補上高飛犧牲打，讓球隊再次領先。

9上桃園派出終結者陳禹勳關門，澆熄獅隊最後反攻的機會，在一萬多名球迷前以10:9守住勝利，讓猿隊再度登上戰績首位。劉時豪打回3分打點，包括8下高飛犧牲打、突破平手僵局的勝利打點，讓他當選單場MVP。朱俊祥拿下此役勝利投手，讓猿隊上演反攻的黃竣彥則吞下敗投。

關鍵字中華職棒lamigo桃猿統一獅割喉戰劉時豪
獅猿割喉大亂鬥　5局獅暫領先猿強調是翻玩　猿隊為海報道歉

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan