中華職棒／劉時豪犧牲打破僵局　助猿保住戰績王位

獅隊1局上蘇智傑就轟出3分砲，加上接連安打，一局就攻下4分；下半局，猿隊立刻還以顏色，靠著觸身保送，郭嚴文開轟送回2分後，「菜鳥3冠王」廖健富演出背靠背、接連開轟，隨後猿隊再敲4支安打，攻下5分逆轉比數。

獅猿割喉戰第二戰，今(2)日在桃園球場上演打擊大亂鬥，昨日重回戰績王位的統一獅隊派出馬丁尼茲先發，Lamigo桃猿也由3連勝的克恩三世迎戰，但兩位洋將都首局爆，皆投不滿3局就退場，演變成牛棚車輪戰，雙方打線你來我往，最後Lamigo驚險逆轉，以10:9擊敗獅隊，再次保住戰績王位。

克恩三世3局上又自亂陣腳，保送打者後又被連續敲出4支安打，狂掉4分，讓獅隊再次領先，2人出局又被擊出安打，被換下場休息。獅隊馬丁尼茲也不好過，3局下被敲接連安打，再失1分，2人出局後也被換下場。

兩隊牛棚輪番上陣，直到7局下戰況再度出現變化，獅隊投手鄭鈞仁投出保送後被敲安，獅隊換上黃竣彥也沒能止血，1出局後投出保送，猿隊攻佔滿壘輪到廖健富打擊，他頂住壓力擊出二壘安打，幫球隊9:9追平。8下桃猿趁勝追擊，朱育賢安打上壘，換上來代跑的葉竹軒靠著捕逸、滾地球推進到三壘，劉時豪補上高飛犧牲打，讓球隊再次領先。

9上桃園派出終結者陳禹勳關門，澆熄獅隊最後反攻的機會，在一萬多名球迷前以10:9守住勝利，讓猿隊再度登上戰績首位。劉時豪打回3分打點，包括8下高飛犧牲打、突破平手僵局的勝利打點，讓他當選單場MVP。朱俊祥拿下此役勝利投手，讓猿隊上演反攻的黃竣彥則吞下敗投。