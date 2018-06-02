時力台中黨部募款餐會 林佳龍站台祝福

黃國昌與徐永明在會中推薦時力這次在台中市提名的市議員參選人吳佩芸、許皓甯、李國禎、簡嘉佑等人，徐永明表示，感謝台中市的支持者，可以讓年輕人更堅定走下去，希望4名參選人都能當選，進入台中市議會成立黨團。

時代力量台中黨部今天晚間在台中市雅園新潮餐廳舉辦成立2週年募款餐會，時力主席、立委黃國昌，台中市黨部主委、立委徐永明，以及時力立委洪慈庸、林昶佐、高潞．以用等人都出席，他們一起切蛋糕祝福台中黨部生日快樂，林佳龍則到場致詞祝賀。

（中央社記者郝雪卿台中2日電）時代力量台中黨部今晚舉辦成立2週年募款餐會，台中市長林佳龍到場站台，籲請大家為時力出一份力量，也祝福時力提名的議員參選人能進入台中市議會，發揮理性批判力量。

林佳龍指出，他看到這麼多年輕人站出來，時力在黃國昌領導之下，堅持台灣主體性，並為弱勢團體扮演社會的良心，在台中市，也讓人感受到時力給年輕人機會，提名很優秀、腳踏實地的年輕人出來，希望今晚參與的朋友為時力出一份力量，讓時力為台灣出更大的力量，如果時力能進入市議會，也能提升議會問政文化，發揮理性批判力量。

林佳龍表示，他在市議會的結構中，也算是少數席次的市長，有些政策推動困難，時力進入市議會，一定可以發揮關鍵少數力量，現場有很多過去支持他的社會賢達都站出來，預祝時力可以旗開得勝，能有更多人進入市議會。

林佳龍說，台中正在改變中，很多建設在關鍵時刻需要更多年輕人投入，民進黨與時力可以發揮競合力量，有朋友問他是否可以參加時力餐會，他答稱「支持台灣的就要去」，給民進黨支持也要加以鞭策，祝福時力能在市議會佔有席次，為人民發聲。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070602