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法媒揭露 中國團遊羅浮宮疑一票多用

中央社2018/06/02 21:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎2日專電）法國電視節目探討中國遊客為法國帶來的經濟效益呈兩種面向，雖有人花大錢消費奢侈品和高級旅館，但也有旅行團疑似把羅浮宮一日票輪流交給好幾團使用，羅浮宮對此也知情。

法國第2電視台（France 2）專題節目「經濟角度」（L’Angle eco）於5月31日播出的節目中，探討每年約200萬名中國觀光客到法國旅遊，是否真給法國帶來經濟效益。

節目取得一名匿名導遊的證詞說，有中國旅行團涉嫌在羅浮宮（Musee du Louvre）濫用票券，把限一人使用的單日門票轉給另外5人使用，有時甚至6、7人，還有中國旅行社安排每團不同的參觀時間，以輪流使用門票。

羅浮宮去年有810萬人次遊客，是全球最受歡迎的博物館之一，現場購買的票價為15歐元（約新台幣521元），線上購票為17歐元。

根據報導，羅浮宮內部人員估算，這種不正當行為可能造成羅浮宮每年至少100萬歐元損失。

節目的隱藏式攝影機拍攝畫面顯示，此案手法應是有人一早大量購買全天有效的15歐元門票，門票並不記名，當一團遊客參觀結束後，有人負責回收門票，轉交給另一團使用。

費加洛報（Le Figaro）跟進報導，訪問了羅浮宮館方。館方表示，知道有人「試圖迴避（正當買票入館）或欺詐」，這種現象很常見，館方除了清楚告知遊客正確資訊外，還要針對團客和導遊加強管制和確認身分。

中國遊客被質疑企圖未以正常購票方式進入羅浮宮，已有前例。2013年夏天，羅浮宮發現有中國觀光客持粗劣紙質印製的假門票試圖入館；同年8月底，比利時海關也查獲一個來自中國的包裹，內有約3600張偽造的羅浮宮門票。（編輯：高照芬）1070602

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