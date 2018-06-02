影／男星公然摸奶　張庭瑚賞他好幾巴掌

電影《切小金家的旅館》由張庭瑚、洪言翔、林鶴軒、郭書瑤，以及香港知名演員羅家英、朱咪咪攜手演出。正式預告中，羅家英和朱咪咪古裝登場，以「小器寒酸」之姿辛苦經營溫泉旅館，任何旅館設施都要投幣才能使用，盡其所能的節約、小器、窮酸，半夜12點就會關掉總電源，「爺爺」羅家英甚至一顆橘子賣500元，讓大家覺得根本就是奸商。
而張庭瑚、洪言翔、林鶴軒三人住進旅館後，常常聽到怪聲，飾演魯群的林鶴軒亂出餿主意，懷疑起爺爺奶奶是不是真人…？為了測試奶奶有沒有心跳，林鶴軒大膽將手摸在朱咪咪的胸口，正因為冒犯了奶奶，飾演孫子的張庭瑚當下賞了林鶴軒一巴掌。
▲香港知名演員羅家英（右）、朱咪咪演出《切小金家的旅館》。（圖／良人行，2018.06.02）
開拍前朱咪咪不用任何防護，跟林鶴軒說「一切來真的！你真摸我就叫我孫子切小金真打！」林鶴軒說：「看到咪咪姐這麼專業我當然不能扭捏，為求真實直接上場，也真的被張庭瑚硬生生的打了幾巴掌。」拍完這場戲林鶴軒仍舊緊張害羞，差點要跟朱咪咪下跪道歉，當天都一直閃躲不敢正眼對到朱咪咪。
除了林鶴軒之外，連洪言翔也大膽爬上睡夢中的「爺爺」羅家英胸口，聽他有沒有心跳，抬頭後卻被爺爺抓個正著，洪言翔說：「這場戲拍攝時，要趴上家英哥時，家英哥非常專業地跟我說沒事就直接來。」洪言翔表示羅家英對許多演員來說，根本是神一般的存在，能有多少人可以趴在他胸口還被抓著臉不放，真的是一輩子難忘的經驗。
▲洪言翔（左）趴上羅家英胸口聽心跳。（圖／良人行，2018.06.02）