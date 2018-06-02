影／男星公然摸奶　張庭瑚賞他好幾巴掌

電影《切小金家的旅館》由張庭瑚、洪言翔、林鶴軒、郭書瑤，以及香港知名演員羅家英、朱咪咪攜手演出。正式預告中，羅家英和朱咪咪古裝登場，以「小器寒酸」之姿辛苦經營溫泉旅館，任何旅館設施都要投幣才能使用，盡其所能的節約、小器、窮酸，半夜12點就會關掉總電源，「爺爺」羅家英甚至一顆橘子賣500元，讓大家覺得根本就是奸商。

而張庭瑚、洪言翔、林鶴軒三人住進旅館後，常常聽到怪聲，飾演魯群的林鶴軒亂出餿主意，懷疑起爺爺奶奶是不是真人…？為了測試奶奶有沒有心跳，林鶴軒大膽將手摸在朱咪咪的胸口，正因為冒犯了奶奶，飾演孫子的張庭瑚當下賞了林鶴軒一巴掌。