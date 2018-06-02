玉山盃／高雄市睽違16年奪冠　林逸達包辦4打點

107年玉山盃全國青棒錦標賽最後一場比賽由三連霸的新北市迎戰高雄市，企圖締造四連霸的新北市推出岳政華迎戰高雄市的鍾昀臻，結果兩人都投不滿2局即被換下場，由雙方牛棚接手比賽，高雄市打線面對王彥呈，火力持續加溫，反觀新北市雖有上壘但始終欠缺臨門一腳，終場高雄市就以5：3力退新北市，睽違16年再度於玉山盃拿下冠軍，而新北市則是與四連霸失之交臂。

高雄市上次奪冠追朔到16年前，當時陣中擁有鄭錡鴻、羅錦龍等知名投手，今年靠著王牌左投張景淯中繼6.2局僅失1分好投，加上林逸達一人包辦4打點，又登板為高市關門在最後冠軍戰中力退外界普遍看好的新北市隊。



▲林逸達一人包辦4打點（圖／棒協提供）

高市首局藉翁耀宗安打開啟攻勢，曾傳昇、李冠賢又以短打串聯，重砲手林逸達沒放過機會，敲出安打，取得2分超前。但新北馬上在下半局展開反攻，以林子崴、邱智呈和邱志恆安打串連，將比數追平。

但高市拒絕再當「老二」，2局上又吹起反攻的號角，李冠賢先敲安，攻下超前分，手感火燙的林逸達，又補上深遠二壘安打，添得2分保險分，讓高市取得5:2領先。後面幾局，兩隊投手都展現壓制力，高市也派出王牌左投張景淯中繼，守住城池。

只是雖然新北在8局下，終於靠著翁皓翔及邱智呈的二壘安打，追回1分，但8、9兩局，高市演出多次美技，讓新北無法再越城池一步，林逸達也登板為高市關門，助球隊以5:3氣走新北，拿下冠軍獎盃，也取得U18亞洲青棒錦標賽中華隊組訓權。

2018亞洲棒球青棒錦標賽名單



▲U18中華隊國手名單（圖／棒協提供）