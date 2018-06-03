新台幣會再破30？專家：留意兩大動向　日圓短期恐續強

匯銀人士指出，由於意大利重啟組建聯合政府的談判，政治動盪可能緩解，使得歐元及人民幣彈幅較大，新台幣也難擋非美貨幣漲勢，且海外 NDF 各種天期美元/台幣換匯點折價幅度擴大，目前氛圍轉趨區間偏升，後續須密切關注外資動向及美元走勢。

新台幣兌美元本周大洗三溫暖，一度貶破30元整數大關，之後又重回「2」字頭，6月1日收在29.864元、創半個月新高，而累計1周下來新台幣升值了8.1分、升幅0.27%。展望後勢，市場認為要關注外資動向及美元走勢，而6月12至13日美國聯準會將召開利率決策會議，在升息前夕，美元指數可能出現較震盪走勢。

至於美元走勢，元大標普美元ER單日正向2倍基金經理人黃議玄指出，受惠義大利政局紛擾，一度大漲到前波高點95關卡，隨後因義大利反對黨恢復聯合組閣的談判，讓政局和緩，讓外匯市場大洗三溫暖，美元指數呈現一天大漲一天大跌的多空交戰局面。

在消息面上及技術面上的完美搭配，美元指數來到前波高點95價位，在消息面的影響下，利空消息使的美元指數在95技術關卡上出現了技術面的拉回走勢。

此外，中美貿易談判持續談判拉鋸中，貿易戰硝煙再起，美國商務部長赴中磋商貿易問題前夕，美國總統川普再度提出對500億美元中國大陸進口產品課徵關稅的時間表，並表示將對中國大陸的投資活動進行限制，凸顯美國在貿易活動方面將繼續施壓中國大陸，這次中美貿易談判將決定雙方貿易框架敲定。

不過，黃議玄認為，美國聯準會所公布的最新褐皮書顯示，美國經濟成長溫和，每個區域經濟表現也都良好，4月美國消費者支出比3月成長0.6%，個人所得增加0.3%，顯示美國經濟持續成長。在美國聯準會6月中利率會議升息前夕，美元指數技術面上處於前波高點，預期將可能出現較震盪的走勢，但仍須嚴防6/14歐洲央行利率決策會議是否發布停止購債的消息。

至於日圓，元大標普日圓ER單日正向2倍基金經理人蔡佳融指出，受到義大利可能組閣失敗、重新舉行大選等利空因素下，資金紛紛逃往避險性資產，美國10年公債殖利率一度跌至2.8%之下，美日利差收斂，日圓在非美貨幣普遍下跌的氛圍下一枝獨秀。

而一度喊卡的川金會峰迴路轉，北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅二度會晤，並表達出北韓去核化的決心及希望川金會能如期舉行的意願，讓歷史性的川金會有望大復活。然而就在北韓地緣政治風險稍稍平息之際，歐元區與貿易戰的紛擾再起，義大利國會組閣的失敗出乎了市場預期，造成市場極大的恐慌，義大利股債齊跌、歐元隨之大跌，而日圓因其避險貨幣的特性反而呈現飆漲。不過，根據最新消息指出，義大利新的內閣人事名單已獲總統批准，政治危機算是暫時解除。

另一方面，全球貿易戰的煙硝再起，美國宣布將對500億美元中國商品徵收25%的關稅，詳細的商品清單將於6月15日公佈，此外，對加拿大、墨西哥及歐盟的鋼鋁加徵關稅，全球貿易戰的憂慮有逐步升溫的態勢。

也因此，蔡佳融認為，綜合國際風險事件頻傳、美日利差縮小等因素影響下，雖然風險事件的影響通常較為短暫，但短線上日圓仍有續強的可能。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠也指出，一般認為美國聯準會6月中升息機率是百分之百，有望進一步推升美元，加上11月中美國還有中期選舉，市場預期美國總統川普在這之前會容許美元走強，因此，美元升勢可能維持至11月，而日圓兌美元短期雖走強，但之後不排除可能再回貶至110以上價位。