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娛樂

盧廣仲金曲獎結束邀歌迷狂歡　限量門票開賣

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/03 11:34
▲盧廣仲在金曲獎當晚結束後將舉辦After Party，和樂迷一起「有功慶功，無功療傷」。（圖／添翼提供 , 2018.06.03）
▲盧廣仲在金曲獎當晚結束後將舉辦After Party，和樂迷一起「有功慶功，無功療傷」。（圖／添翼提供 , 2018.06.03）

秒殺完售的盧廣仲春季巡迴演唱會，繼新加坡、香港、台北、台中站後，2日晚間在高雄開唱，高雄站以爵士為主題，盧廣仲身穿白色襯衫，以輕熟男時尚造型登場，彈奏爵士吉他配上小號，詮釋爵士風格的〈幾分之幾〉，樂迷直呼太好聽。演出最後，盧廣仲宣布驚喜彩蛋，在金曲獎當晚結束後將舉辦After Party，和樂迷一起「有功慶功，無功療傷」，限量門票將於6月6日全面啟售。

高雄場盧廣仲以改編爵士版的〈早安晨之美〉開場，樂手造詣精湛的即興演奏讓台上台下都玩得十分過癮，春季巡迴演唱會融合搖滾、電音嘻哈、爵士等多元音樂風格，每場演出盧廣仲都把歌曲做了大幅度的改編，展現驚人的音樂能量。高雄爵士場將〈我愛你〉、〈慢靈魂〉等經典歌曲，融入Swing、Blues、Bassanova等爵士風格，還首度翻唱〈You are the sunshine of my life〉、〈Isn't she lovely〉串燒組曲；連嗨歌〈OH YEAH!!!〉都變成爵士鋼琴的版本，讓樂迷大飽耳福，為春季巡迴台灣場畫下完美句點。

此外，盧廣仲以〈魚仔〉一曲，入圍本屆金曲獎四項大獎，至於入圍四大獎最想拿哪個獎，盧廣仲笑著表示：「可不可以全都拿。」


▲盧廣仲高雄站演唱會以爵士為主題。（圖／添翼提供 , 2018.06.03）

關鍵字盧廣仲
Wanna one演唱會發生意外

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