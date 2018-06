盧廣仲金曲獎結束邀歌迷狂歡　限量門票開賣

秒殺完售的盧廣仲春季巡迴演唱會,繼新加坡、香港、台北、台中站後,2日晚間在高雄開唱,高雄站以爵士為主題,盧廣仲身穿白色襯衫,以輕熟男時尚造型登場,彈奏爵士吉他配上小號,詮釋爵士風格的〈幾分之幾〉,樂迷直呼太好聽。演出最後,盧廣仲宣布驚喜彩蛋,在金曲獎當晚結束後將舉辦After Party,和樂迷一起「有功慶功,無功療傷」,限量門票將於6月6日全面啟售。

高雄場盧廣仲以改編爵士版的〈早安晨之美〉開場,樂手造詣精湛的即興演奏讓台上台下都玩得十分過癮,春季巡迴演唱會融合搖滾、電音嘻哈、爵士等多元音樂風格,每場演出盧廣仲都把歌曲做了大幅度的改編,展現驚人的音樂能量。高雄爵士場將〈我愛你〉、〈慢靈魂〉等經典歌曲,融入Swing、Blues、Bassanova等爵士風格,還首度翻唱〈You are the sunshine of my life〉、〈Isn't she lovely〉串燒組曲;連嗨歌〈OH YEAH!!!〉都變成爵士鋼琴的版本,讓樂迷大飽耳福,為春季巡迴台灣場畫下完美句點。