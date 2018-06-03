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政治

名家論壇》陳嘉爵／提名姚文智　不只看輸贏

文／陳嘉爵2018/06/03 09:00
▲民進黨中執會通過，立委姚文智將代表民進黨參選台北市長。（圖／NOWnews資料照）
▲民進黨中執會通過，立委姚文智將代表民進黨參選台北市長。（圖／NOWnews資料照）

民進黨正式提名姚文智參選台北市長之後，一堆謠言滿天飛，一會兒放話說他不會贏，是民進黨故意打假球，把這局讓給柯文哲；一會兒又有業者跳出來大喇喇的預言說，未來姚文智的支持度上升幅度不大，可能會發生棄保；最近呂秀蓮揚言退黨，竟有人大讚呂秀蓮能拿到中間選票，形同鼓勵呂秀蓮自行參選，好瓜分綠營基本盤。然而，這場選戰對民進黨而言，又該如何看待呢？

其實，姚文智能不能選上台北市長固然重要，但選舉過程中所能呈現的政黨理念、市政願景、以及逆勢翻轉的精神才更為重要，因為，台北市長這個首都的寶座，除了1994年陳水扁成功攻占之外，民進黨再也無緣，反之，如果因為選不上而索性放給柯P這樣一位已經確定不會跟民進黨走在同一條道路上的人，那麼1996年首次總統民選的時候，民進黨就該放棄自提人選，2000年更應該支持宋楚瑜才對。因此，這一戰是價值的選擇，也是政黨政治負責任的做法。

其次，2018年底台北市長選完，馬上就要進入2020年初的總統大選，這中間僅僅一年二個月的間隔，台北是不能不操兵、不能不由自己人來掌握操盤，否則，2020年選前的基層組織一旦操在柯P手裡，等於被迫得看人臉色。換言之，2014年柯P第一次選的時候，選戰組織基本上還操在民進黨的手哩，這回柯P只想要選票，卻不釋出操盤權，那麼這局自然得由民進黨的棋手親自為之。

再從選戰實務來看，姚文智是一個具有創意、活力、以及規劃能力的人，選舉過程中若能得到適度的行政資源挹注，民調自然不會死守在1字頭，而民進黨再透過蘇貞昌在新北市相互拉抬，姚文智更不會只有小幅成長，因此，棄保的效應，應該出現在柯P與丁守中之間。尤其是看到丁守中大讚呂秀蓮可以拉到中間選票，就不難看出藍營將姚文智定位在深綠，而柯P在拿不到綠營選票的情況下，希望能勸進呂秀蓮在內部進行分裂的策略與焦慮。

最後，也是最好的一張綠營團結牌，就是中國綠營團結牌，就是中國大陸。從最近的軍機、軍艦繞台、友邦一個個斷交、參與國際空間限縮等等的作為來看，中國大陸雖向著台灣揮舞兵刃，但劍指美國的企圖相當明顯。接下來，中國大陸只要再拉掉一兩個邦交國、增加武力展示的強度和頻率、以及全方位運用影響力限縮台灣的空間，那麼，就等同於源源不絕的提供綠營子彈，加大內部團結的凝聚力量。更何況，台北、上海的雙城論壇眼看已經辦不成，柯P無法藉此得分並弱化丁守中，在柯、丁瓜分藍營基本盤的情形下，姚文智脫穎而出的機會不能說沒有。

選舉，還是要到票投下去的那一刻才知道輸贏，各陣營也許在計算棄保牌、危機牌、恐嚇牌、搶救牌等選舉戰術的得失，更重要的是，選舉過程的價值呈現與候選人本身的意志力，也許才是最終輸贏的關鍵。

●作者：陳嘉爵／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇姚文智柯文哲丁守中呂秀蓮
一周國內外軍事新聞　重點整理小英要慰留呂秀蓮　林濁水提出質疑

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