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金門國際日 多元文化體驗　吸引民眾捧場同樂

記者蔡若喬／金門報導2018/06/03 09:30
▲第二屆金門國際日，邀請金門民眾體驗多元文化。（圖／教育處提供 , 2018.06.02)
▲第二屆金門國際日，邀請金門民眾體驗多元文化。（圖／教育處提供 , 2018.06.02)

為提升金門地區親師生與本地民眾國際觀，體會世界不同民族文化，拉近各校外籍教學助理與學生及在地居民的情感交流，金門縣府教育處舉辦第二屆「Hello! Kinmen」金門縣國際日活動。  活動共設計17道闖關遊戲，目的在讓參與者體驗異國多元文化，也希望能營造友善、具國際視野的社會氛圍，並提升外籍助理員的教學效果及進一步融入在地生活。順利闖過10關者，即可兌換一份精美禮品。活動到場民眾8百餘人，親子同歡，場面溫馨熱鬧。

107年度第二屆金門縣國際日「Hello! Kinmen」活動由金門縣政府主辦、縣府教育處承辦。教育處表示，活動一開始，由金寧中小學醒獅表演開場，還有金門娜魯灣歌舞藝術團「南王系之歌」原住民族歌舞表演及越南草帽舞表演，會場呈現異國多元文化氛圍，尤其英語教學資源中心的英語教學助理們帶領全場來賓一起跳Cupid Shuffle舞蹈，連小朋友都興奮地進入表演區共舞，隨著音樂散發出青春活潑的律動。

教育處指出，近三年來本縣積極推動國際教育，採取多元、多面向推動方式，在英語教學方面，為提升本縣學童英語能力，縣府教育處持續招聘外籍英語教學助理進駐各校協同教學，外籍教學助理活潑熱情，營造開口說英語情境，有效提升本縣學童說英語興趣與能力。外籍英語教學助理平日也熱情參與本縣各項公共服務，除了在圖書館說故事、迎城隍等節慶活動中也都可以看到他們的身影。

教育處長李文良則是表示，現今的金門已經不是單純的閩南族群與閩南文化所組成，而是豐富多元的文化融合薈萃在金門，新住民、外籍配偶、台灣原住民、及外國民眾等，因為工作、婚姻、求學而移住在金門，讓居民的組成已跟以往不同，而不同群族的語言與文化應視為本縣的重要資源，大家不僅要欣賞不同文化的美好，也能相互學習長處。

因此，透過金門國際日的舉辦，讓各族群來展現文化，讓多元文化能在地區廣泛且有效的交流，讓學生與民眾能現場體驗、欣賞、喜愛各種不同文化，進而培養「地球村」與「國際化」的素養，在歡樂活潑的活動中，共創美好、多元的金門新文化。

關鍵字多元文化金門國際日
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