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原住民身份　讓馬志翔轉化成創作的力量

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/06/03 09:33
▲馬志翔導演現身說自己堅持的奮鬥故事。（圖／讀者李小姐提供 , 2018.06.02）
▲馬志翔導演現身說自己堅持的奮鬥故事。（圖／讀者李小姐提供 , 2018.06.02）

國立故宮博物館嘉義南院首展台灣原住民的編路，展出原住民族的衣飾與精品，具原住民身份的導演馬志翔，2日現身到嘉義市分享「原住民」身份認同與心路的轉變歷程，還有自己在演藝事業上的奮鬥故事。

身為原住民的馬志翔提供自己面對挑戰時，如何堅持不放棄的態度與觀念，激勵族人一起認同自我、逐夢踏實而不放棄，現場將近300位民眾一同分享馬導演豐富的人生閱歷。馬志翔鼓勵大家，一定要積極探詢自己真正熱情的志業，也要持之以恆的堅持，把自己熱衷的夢想，做為自己每天要持續前進的目標，而且有機會作夢，就不要做小家子氣的夢，要做不讓自己有遺憾的夢。

馬志翔說，花開蝴蝶自來，自己從來就不是一帆風順，開始編寫劇本時，經歷了不斷被退稿的撞牆期，但是經過不放棄的不斷修正，終於能夠親自執導自己編寫的劇本，更得到金鐘獎等獎項的肯定。

馬志翔也不諱言，求學期間因為原住民的身份，曾經遭到同儕的歧視與揶揄，甚至有同學還會特地的跑來看「山地人」，自己曾經有過不能認同與接受自己的悔恨，但在演藝事業中反思自己，身為原住民所代表的意義，了解賽德克族的文化意涵後，慢慢褪去掩飾，而且能夠正視與認同，並轉化成為創作文化的力量。

聽完馬志翔導演精彩的講座，自104年開始接任嘉義市新住民女性關懷協會理事長的張麗梅，也希望馬志翔導演有機會拍新住民女性，離鄉背井來台灣的奮鬥故事，讓大家更了解新住民對台灣這塊土地的用心與對下一代的付出。


▲馬志翔導演與觀眾們合影。（圖／讀者李小姐提供 , 2018.06.02）


▲嘉義市新住民女性關懷協會張麗梅理事長，希望馬志翔導演也能拍新住民來的奮鬥故事。（圖／讀者李小姐提供 , 2018.06.02）

關鍵字故宮博物館原住民馬志翔山地人張麗梅金鐘獎
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