尖石部落童唱響世界 維也納出賽奪金質獎

（中央社記者魯鋼駿新竹縣3日電）新竹尖石嘉興國小義興分校合唱團台灣時間2日在奧地利維也納參加第31屆舒伯特國際合唱競賽，成績出爐，他們拿下金質獎及大會特別獎，讓世界聽見來自台灣的美麗聲音。

第31屆舒伯特國際合唱競賽於台灣時間2日下午5時正式登場，來自台灣新竹縣尖石鄉的嘉興國小義興分校合唱團，排第一順位上場，共演唱4首曲子，最後一曲唱完、歌聲甫停，立刻引起全場觀眾熱烈掌聲。

嘉興國小義興分校主任李衛民接受媒體訪問表示，孩子們完成比賽後，心情輕鬆不少，但在成績公佈前，仍難掩緊張情緒，頻問「唱得好嗎」。