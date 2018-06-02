尖石部落童唱響世界 維也納出賽奪金質獎

（中央社記者魯鋼駿新竹縣3日電）新竹尖石嘉興國小義興分校合唱團台灣時間2日在奧地利維也納參加第31屆舒伯特國際合唱競賽，成績出爐，他們拿下金質獎及大會特別獎，讓世界聽見來自台灣的美麗聲音。
第31屆舒伯特國際合唱競賽於台灣時間2日下午5時正式登場，來自台灣新竹縣尖石鄉的嘉興國小義興分校合唱團，排第一順位上場，共演唱4首曲子，最後一曲唱完、歌聲甫停，立刻引起全場觀眾熱烈掌聲。
嘉興國小義興分校主任李衛民接受媒體訪問表示，孩子們完成比賽後，心情輕鬆不少，但在成績公佈前，仍難掩緊張情緒，頻問「唱得好嗎」。
比賽結果於台灣時間2日深夜出爐，嘉興國小義興分校合唱團不負眾望，與俄羅斯均得「金質獎」，另也獲大會評審團一致好評，獲得「大會特別獎」，是唯一獲得大會特別獎肯定的隊伍，師生開心不已。
學校師長稍早也在臉書「嘉興國小義興分校合唱團」分享獲獎喜訊，並將孩子們演唱的影片PO網與大家分享。
嘉興國小義興分校今年獲得第31屆舒伯特國際合唱競賽參賽資格，並參加第4屆維也納「歡樂之聲」音樂節交流活動，但卻一度面臨沒有出國經費的窘境，消息曝光後，陸續收到愛心捐贈物資，終於在出發前獲得旅費、機票等幫助，讓他們可以圓夢。
嘉興國小義興分校合唱團於台灣時間5月27日抵達奧地利維也納，老師們為了讓學童們適應當地環境，帶著他們在街頭即興演出、練唱，吸引了不少當地民眾駐足觀賞，獲得掌聲與鼓勵，讓合唱團的士氣倍增；接著在5月30日抵達比賽場地，與各國合唱團進行賽前音樂交流活動。1070603