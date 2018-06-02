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中央社

海軍陸戰隊士兵被槍殺 13名關係人到案

中央社2018/06/03 00:36
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）海軍陸戰隊何姓士兵昨天凌晨3時許在屏東潮州鎮延平路一處加油站附近，被約10輛車包抄繼而槍殺身亡，警方至昨晚12時前，帶回7名關係人，另有6人自行到案，犯案動機偵訊中。

警方昨天下午4時後，陸續帶回7名關係人，另有6人自行到案，截至昨晚12時，共有13名關係人到案，警方對於偵訊的內容相當低調，不願透露，將在今天說明。

23歲的何男是防空警衛群警1營志願役上兵，已服役5年，去年12月調到高雄左營部隊服役，昨天凌晨3時許收假要回部隊，在潮州鎮延平路的亞柏加油站加油後，右轉時被約10輛車前後包抄，15、16人下車以棒球棒揮打何男汽車，繼而有人開槍，何男身中一槍，送醫不治。

何男是家中獨子，在父母離婚後，與父親同住在屏東潮州鎮，父親右眼失明，何男的祖父昨天下午接受媒體採訪時悲傷表示，孫子是為了負擔家庭經濟才去當兵。而何男的父親在殯儀館看到何男的遺體時情緒崩潰，直說「誰這麼殘忍」。

何男的生母昨晚也在臉書上2度po文揪凶，請大家幫忙找凶手，不要讓何男「死得不明不白」。

何男自己的臉書多數是轉貼的勵志短語，每篇短語都標題「人生向前走」，最後一篇是1日晚上10時12分，寫著「人生有苦有樂、有得有失、有輸有贏、苦了何人也不能苦了親人、失去什麼也不能失去真情..」。1070603

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