海軍陸戰隊士兵被槍殺 13名關係人到案

（中央社記者郭芷瑄屏東縣3日電）海軍陸戰隊何姓士兵昨天凌晨3時許在屏東潮州鎮延平路一處加油站附近，被約10輛車包抄繼而槍殺身亡，警方至昨晚12時前，帶回7名關係人，另有6人自行到案，犯案動機偵訊中。

警方昨天下午4時後，陸續帶回7名關係人，另有6人自行到案，截至昨晚12時，共有13名關係人到案，警方對於偵訊的內容相當低調，不願透露，將在今天說明。

23歲的何男是防空警衛群警1營志願役上兵，已服役5年，去年12月調到高雄左營部隊服役，昨天凌晨3時許收假要回部隊，在潮州鎮延平路的亞柏加油站加油後，右轉時被約10輛車前後包抄，15、16人下車以棒球棒揮打何男汽車，繼而有人開槍，何男身中一槍，送醫不治。