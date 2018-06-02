新竹原童天籟歌聲 獲維也納國際合唱金質獎

駐奧地利代表處表示，今天上午原住民同學們身著泰雅族傳統服裝登台，比賽曲目包括2017年台北世大運主題曲「擁抱世界擁抱你」、布農族民謠、The Joiku（芬蘭民謠）及Lift thine eyes等4首歌曲，天籟好歌聲一出場即驚豔全場，演出結束時全場觀眾鼓掌聲不斷，讓維也納及世界聽到台灣，也讓現場熱情的台灣鄉親激動落淚。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電）新竹縣尖石鄉嘉興國小義興分校原民部落合唱團，今天在維也納「舒伯特國際合唱競賽」榮獲金質獎及大會評審團特別獎，這些同學們以其天籟好歌聲，讓世界「聽見台灣」。

頒獎典禮時，義興分校合唱團除榮獲「金質獎」外，評審更頒發「特別獎」給義興國小合唱團，特別讚譽這群原民小孩以這麼小的年紀就能連續演唱4首不同曲風，肯定表現非常優異，這也證明台灣原民部落合唱團已走向國際。

駐奧地利代表史亞平全程出席觀賞比賽，賽後並至後台為團隊加油打氣，並鼓勵同學利用此行瞭解奧地利的歷史文化及風土民情。此外，代表處另積極協助義興分校合唱團與奧地利中小學及維也納華人教會交流，並通知僑團、同學會及各界友人前往觀賽為原民小朋友加油打氣。

嘉興國小義興分校全校現有學生21人，2016年成立泰雅族部落學校合唱團，好歌聲宛如天籟，不只台灣人被感動，校長徐榮春把合唱團演唱影片寄到維也納，成功脫穎而出，獲選參加第31屆舒伯特國際合唱競賽。原先一度籌措不到旅費，但在政府與社會各界及長榮航空贊助支持下終得成行。

「第31屆舒伯特國際合唱競賽暨第4屆歡樂之聲音樂節活動」是由德國文化交流基金會（Interkultur）主辦，每年定期在世界各城市舉辦音樂競賽與研習講座活動，吸引許多國家地區的優秀音樂學校與團隊組隊參賽。此次義興分校合唱團參加青少年組別比賽，共有來自俄羅斯、越南、土耳其及台灣共5隊獲選參加少年組G1比賽。（編輯：劉學源）1070603