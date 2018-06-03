《桃園早餐》建商跨足餐旅 悦餐廳饗歐風純味

今天的桃園早餐系列要為大家介紹五星級早餐，說它是五星級，因為它是建商進軍餐飲業第一家種子餐廳。從桃園發跡，列為全國十大建商之一的建商業者足餐飲事業，首波選擇在桃園餐廳一級戰區的藝文園區開設主打歐風料理，除了供應260元至360元不等的早午餐，晚餐時段則是以餐酒館的概念提供牛排、燉飯、披薩多種選擇，希望能以平價讓饕客享受最純粹的食物美味。



▲簡約工業風的設計，讓用餐環境也成為美食的一部份。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.03）

從歐洲學成歸國的主廚張語辰說，歐洲有三大菜系，分別是西班牙、義大利和法國。西班牙菜色重視前菜和點心，去過西班牙旅遊的人大多都忘不了種類眾多的finger foods；義大利菜則是家常盛宴，重視傳統的烹調技巧和食物的原色原味；法國則是頂級廚藝的伸展台，醬汁調製和擺盤藝術同樣重要。

張語辰表示，受到歐洲大陸對食物烹調文化的薰陶，回到國內，他期許自己能讓食物自己說話，用最好最貼進味蕾的味道來展現烹調技藝，所以他不花俏的調味，希望每一口都能有食物自己的原味。他最推薦的嫩煎雞肉早午餐，是將雞胸肉以4小時低溫慢煮香烤，烤過的雞皮酥脆，雞肉則因低溫慢煮，將肉汁鎖在其中，沒有多餘的調味，吃進嘴裡多汁滑嫩，沒有雞胸肉向來給人柴柴的口感。



▲嫩煎雞肉早午餐。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.03）

另外，晚餐法式牛排是厚切超過一公分的肋眼牛排，透過烹飪技法帶出料理的層次，又不破壞食物的原味，達到一種平衡的美味。張語辰說，他最想把食物的美味留在消費者的味蕾，每種食材都是最新鮮，除早午餐外，還有伊比利豬PIZZA，上面有芝麻葉裝飾，內搭火腿等，是去歐洲必吃美食，現在在悦餐廳也能吃得到。



▲晚餐法式牛排是厚切超過一公分的肋眼牛排。（圖／記者李春台攝 , 2018.06.03）

董事長張芳升則表示，未來希望走溫馨路線，最重要的是希望能與大家分享「把食物留在嘴裡的美味，而不是把食品吃進肚裡」，至於會不會在短期內拓展分店，張芳升則說，先好好的把這家店顧好，把客人服務好，未來的事情現在還沒辦法花太多時間去想。