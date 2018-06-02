NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈粉碎地主最後希望　納達爾進16強詹詠然慘遭逆轉　確定丟掉球后寶座8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

G7財長會議閉幕 未化解美關稅引發對立

中央社2018/06/03 06:16
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社惠斯勒2日綜合外電報導）美國親密盟邦的財長今天對川普政府祭出鋼鋁關稅表達強烈不滿，七大工業國集團（G7）財長及央行總裁3天會議於未能化解對立下閉幕，8日在魁北克登場的G7峰會料將激烈爭辯。

華府從本週起對墨西哥、加拿大和歐洲聯盟的鋼鋁產品分別課徵25%和10%關稅，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）未能安撫G7對口官員的挫折感。

加拿大撰寫的概括聲明表示：「各國財長和央行總裁要求美國財政部長傳達他們的一致憂慮和失望。各國財長及央行總裁同意，在（魁北克）查爾瓦克斯（Charlevoix）舉行的領袖高峰會應該繼續這項討論，屆時必須採取決斷行動。」

G7的全部其他6國如今都得支付鋼鋁關稅，課徵鋼鋁關稅主要是為了抑制中國的過度生產。這個議題主宰了在卑詩省惠斯勒（Whistler）召開的G7部長級會議討論議程。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，美國只有幾天時間能避免與盟邦引發貿易戰，這得由美國採取行動，降低因關稅引發的緊張對峙。

勒麥爾於會議結束後發言指出，歐盟已準備好針對美國祭出的新關稅採取反制措施。

G7財長及央行總裁會議被視為貿易紛爭的前奏，而貿易紛爭勢必會主導8日在魁北克登場的為期2天G7高峰會。

梅努欽被視為川普政府中，在貿易問題上較溫和的聲音之一。由於加拿大、墨西哥和歐盟與美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）談判時，拒絕接受美方提議的限額，美國決定自6月1日起對它們實施鋼鋁關稅。日本業者則自3月23日起就被課徵鋼鋁關稅。1070603

越南觀光客夫婦賭城飯店遇害...中國施壓美企承認一中 迪...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan