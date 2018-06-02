中國施壓美企承認一中 迪士尼也遭殃

達美航空（Delta Air Lines）、飯店業者萬豪國際（Marriott International）和服飾大廠蓋璞（Gap）等美企和部分歐洲企業，近來接連向中國道歉，並更改或移除中國視為冒犯的內容。報導說，這些著眼中國龐大市場的企業，捲入爭議後往往迅速低頭，成為美中貿易緊張加劇下的另一面向。

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）中國今年頻繁施壓外國企業不得將台灣列為國家，華爾街日報報導，被點名的美國企業為避免惹怒北京，時常迅速低頭道歉，就連在娛樂圈地位舉足輕重的迪士尼也未能置身事外。

鑑於類似事件層出不窮，業界顧問建議企業雇用中國專家、了解地圖相關法規，並留意中國的廣告與網路管理法，盡量一開始就避免碰觸中國在主權議題上的敏感神經。

美式量販店好市多（Costco）本週成為最新一家捲入風暴的美國企業。

在台設點20多年的好市多準備搶灘上海之際，好市多一名高層2016年向台灣人公共事務會（FAPA）提及好市多認同「台灣是一個國家」的信函，在中國社群網路廣泛流傳，引起當地網民不滿，好市多頓時淪為攻擊箭靶。

事實上，早在社群媒體在中國普及前，外國企業誤觸中國紅線的例子就存在，只是沒有獲得太多關注。

報導引述知情人士透露，迪士尼（Walt Disney）2005年設計香港迪士尼樂園最新資訊的線上訂閱註冊表，將香港與台灣列為國家，中國民眾透過電子郵件表達憤怒，塞爆迪士尼信箱。迪士尼隨後迅速更改表格，避免北京當局嚴加審查。

美中貿易全國委員會（USCBC）副會長歐玉琳（Erin Ennis）說，美國企業時常因將台灣、西藏標註為「國家」，掉入北京的陷阱。她建議，企業可參考美國國務院、聯合國和其他組織如何稱呼中國的領土。

達美航空因官網將西藏、台灣列為國家，1月遭中國民用航空局約談。報導引述知情人士說，達美隨後向北京道歉，並將線上目的地表格的下拉選單標示，從「國家」改為「國家/地區」。

德國賓士（Mercedes-Benz）2月在中國官媒與網民譴責聲中，移除Instagram上引用西藏精神領袖達賴喇嘛名言的文章；萬豪將台港澳與西藏列為國家的線上顧客問卷傳開後，中方下令萬豪暫時關閉中國線上服務；Gap最近因一款T恤上的中國地圖缺少台灣，在中國網民反彈聲中道歉，並銷毀這款T恤。

美國企業陷入爭議後向北京低頭，引起部分國會議員關切中方政治審查與不當報復。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示：「從萬豪、達美到Gap，我們發現中國政府逐漸伸出『長臂』並運用經濟籌碼，干預美國企業的內部業務行為。」（編輯：劉學源）1070603