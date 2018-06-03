世足／日韓足球上太空　台灣還在殺豬公？

日本是在1992年成立職業足球聯盟，目前已經是亞洲最受歡迎的足球聯盟之一，不過日本足球曾經輸過我國，那就是在1917年，我們曾以5:0大勝日本，這應該是很少球迷會知道的歷史。

早期中華民國足球隊靠著香港球員以及「中國球王」李惠堂挹注下，曾經拿過1954年、1958年連續2次亞運冠軍，並且是擊敗強國南韓，不過隨著政治因素，不再選拔香港僑民參賽，中華隊成績就一落千丈。



▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）

日本在1965年開始成立業餘足球聯盟，1968年拿到墨西哥奧運銅牌，日本足球曾經風靡一時，但隨著國際賽成績不佳，又進入黑暗期，1980年後，當時國際足總（FIFA)提出未來希望在日本能夠舉辦世界盃目標，因此日本也似乎開始動起來。



▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）

日本足球職業聯盟（J-League)在日本足協繳交並制定規則後成立職業足球聯盟，目前J1一年有超過5百多萬球迷進場，總共加起來超過千萬球迷進場，可見日本足球成熟程度。

至今日本足球在調查最喜歡運動站上第二名，僅次於棒球，更別提世界盃日本隊更是強勢的球隊，未來中華隊要如何趕上，都是問題。



▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）

其實日本成立職業足球聯盟，一開始也有不少日本旅外球員歸國帶起風潮，此外，政府也為了「百年計畫」，藉由新設足球場，讓地區活化起來。



▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）

此外，韓國在2002年世足賽也曾踢進四強，造成「紅色旋風」，在高尺巨蛋附近高架橋下，也有不少大小人工草皮足球場，也是代表足球運動興盛的象徵。