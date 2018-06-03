NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈員警盤查可疑車輛　遭衝撞受傷送醫JR終於鬆口　無法確定當下反應8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

世足／日韓足球上太空　台灣還在殺豬公？

文／吳政紘2018/06/03 09:31
▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）
▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）

日本是在1992年成立職業足球聯盟，目前已經是亞洲最受歡迎的足球聯盟之一，不過日本足球曾經輸過我國，那就是在1917年，我們曾以5:0大勝日本，這應該是很少球迷會知道的歷史。


▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）

早期中華民國足球隊靠著香港球員以及「中國球王」李惠堂挹注下，曾經拿過1954年、1958年連續2次亞運冠軍，並且是擊敗強國南韓，不過隨著政治因素，不再選拔香港僑民參賽，中華隊成績就一落千丈。


▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）

日本在1965年開始成立業餘足球聯盟，1968年拿到墨西哥奧運銅牌，日本足球曾經風靡一時，但隨著國際賽成績不佳，又進入黑暗期，1980年後，當時國際足總（FIFA)提出未來希望在日本能夠舉辦世界盃目標，因此日本也似乎開始動起來。


▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）

日本足球職業聯盟（J-League)在日本足協繳交並制定規則後成立職業足球聯盟，目前J1一年有超過5百多萬球迷進場，總共加起來超過千萬球迷進場，可見日本足球成熟程度。

至今日本足球在調查最喜歡運動站上第二名，僅次於棒球，更別提世界盃日本隊更是強勢的球隊，未來中華隊要如何趕上，都是問題。


▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）

其實日本成立職業足球聯盟，一開始也有不少日本旅外球員歸國帶起風潮，此外，政府也為了「百年計畫」，藉由新設足球場，讓地區活化起來。


▲日本職業足球賽（圖／吳政紘攝）

此外，韓國在2002年世足賽也曾踢進四強，造成「紅色旋風」，在高尺巨蛋附近高架橋下，也有不少大小人工草皮足球場，也是代表足球運動興盛的象徵。

 

關鍵字日本韓國足球職業台灣
粉碎地主最後希望　納達爾進16強JR終於鬆口　無法確定當下反應

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan