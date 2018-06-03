宜蘭地區萬安演習4日下午實施　民眾請配合管制

宜蘭縣107年軍民聯合防空(萬安41號)演習將於明（4）日13時30分至14時，實施30分鐘防空疏散避難演練。屆時將實施燈火及交通管制，街道中行人，應依避難指示或執勤人員引導至附近防空避難場所避難。鐵路局各班次正常行駛，行駛中之車輛應即靠邊停放，車內乘客應迅速下車就近避難，高速公路交流道實施管制，准下不准上，車輛下交流道後立即疏散避難。

為培養全民防空意識，提升防空警覺、萬安41號演習藉由警報之發放，全面執行交通、燈火、音響管制，開設防空避難處所，指導人車疏散、避難，寓訓練於演習，以提升執行空襲災害搶救應變能力，增強全民防空、敵情警覺，落實全民防衛動員準備，實踐全民國防理念。