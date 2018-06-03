宜蘭地區萬安演習4日下午實施　民眾請配合管制

宜蘭縣107年軍民聯合防空(萬安41號)演習將於明（4）日13時30分至14時，實施30分鐘防空疏散避難演練。屆時將實施燈火及交通管制，街道中行人，應依避難指示或執勤人員引導至附近防空避難場所避難。鐵路局各班次正常行駛，行駛中之車輛應即靠邊停放，車內乘客應迅速下車就近避難，高速公路交流道實施管制，准下不准上，車輛下交流道後立即疏散避難。
為培養全民防空意識，提升防空警覺、萬安41號演習藉由警報之發放，全面執行交通、燈火、音響管制，開設防空避難處所，指導人車疏散、避難，寓訓練於演習，以提升執行空襲災害搶救應變能力，增強全民防空、敵情警覺，落實全民防衛動員準備，實踐全民國防理念。
萬安41號演習防空警報發放方式為：13時30分發放緊急警報，警報音符為1長音、2短音，長音15秒短音5秒間隔5秒連續3次，共計115秒。14時00分發放解除警報，警報音符為1長音90秒(即1分半鐘之長音警報音符)。
內政部警政署民防指揮管制所負責於各該地區演習當日13時30分，利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，以提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，並於14時發送演習結束之訊息。
宜蘭縣警察局特別呼籲民眾在演習警報發放後，全力配合實施燈火及交通管制，應立即緊閉門窗、水電、瓦斯、熄滅煙火，街道中之行人，請依避難指示或執勤人員引導至附近防空避難場所避難。鐵路局各班次正常行駛，搭乘火車旅客請於演習前到車站候車，上、下車旅客，請依執勤人員指揮疏散避難。行駛中之車輛應即靠邊停放，車內乘客應迅速下車就近避難，高速公路交流道實施管制，准下不准上，車輛下交流道後立即疏散避難。演習期間，違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制者，依民防法第二十五條規定處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。