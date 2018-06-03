高市保大迅雷員警盤查可疑車輛　遭衝撞受傷送醫

高雄市2日晚上22時45分許，在左營區果峰街與翠華路口附近，發生了一起員警盤查可疑車輛卻遭衝撞的意外事件，拒檢車輛當下逃逸無蹤，員警被甩落頭部受傷倒地，消防局派出救護車到現場將受傷員警送醫救治目前住院觀察中。

高市警局保安大隊迅雷中隊巡邏警網在左營區果峰街與翠華路口附近，發現了一部銀色豐田牌自小客車形跡可疑，保大迅雷員警即下車上前盤查，不料，該車輛卻拒絕盤檢並加速逃逸衝撞員警，員警來不及閃躲，直接攀附在前車引擎蓋上，並在嫌犯車輛逃逸約30餘公尺後，遭自車上甩落，造成員警頭部撕裂傷及四肢多處挫傷，現場地上還留有血跡。



▲救護人員到場救援。（圖／高市警局提供 , 2018.06.02）

消防局22時47分許獲報後立即出動兩部救護車前往意外現場，救援時發現員警頭部有撕裂傷，救護人員為其進行頸圈長背板固定、 清洗傷口及包紮止血後送往高雄榮總醫院救治，員警頭部有6公分撕裂傷、四肢多處挫傷及腦震盪，目前住院觀察中。

肇事嫌犯鍾姓男子（87年次、槍砲、毒品等素行）於6月3日0時10分許至左營分局啟文派出所投案及另一名共犯乘客黃姓男子（85年次、屏東人）於6月3日1時50分許至啟文所投案，涉案車輛亦自三民區九如路拖回採證中。全案警方依妨害公務及傷害罪嫌函送橋頭地檢偵辦。