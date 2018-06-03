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無辜枉死！惡煞感情糾紛認錯人　陸戰隊員遭誤殺喪命

社會中心／屏東報導2018/06/03 09:21
▲案經警方專案小組漏夜調查，並將涉及兩案的主要犯嫌一共 21 人拘捕到案。（圖／警方提供 , 2018.6.3）
▲案經警方專案小組漏夜調查，並將涉及兩案的主要犯嫌一共 21 人拘捕到案。（圖／警方提供 , 2018.6.3）

本月 2 日凌晨，屏東潮州連續驚傳兩起重大命案。一起發生在凌晨 1 時左右，於延平路中油加油站附近，兩派人馬鬥毆釀成 1 死 2 傷；以及 2 個小時之後，何姓海軍陸戰隊士兵當街遭人槍擊身亡。警方原以為兩起案件分別獨立，不料經過漏夜追查後發現，竟為連續相關的案件。兩起案件的起因為主嫌鄞姓男子和王姓男子 2 人，為了嗆輸贏而互相糾眾逞凶所導致的結果，遭到槍殺的何姓士兵竟然是被誤認而枉死！


海軍陸戰隊一名何姓上兵 2 日清晨返營收假途中，疑與民眾發生行車糾紛遭槍擊身亡。屏東潮州警分局下午循線逮捕包含林姓嫌犯（中）等 2 人，持續調查釐清犯案原因。中央社記者郭芷瑄攝　107 年 6 月 2 日


海軍陸戰隊一名何姓上兵 2 日清晨返營收假途中遭槍擊，送醫不治。屏東潮州警分局下午循線逮捕包含蔡姓嫌犯（中）等 2 人，將釐清犯案原因。中央社記者郭芷瑄攝　107年 6 月 2 日

根據警方調查，全案的起因為鄞姓男子不滿李姓女友欲分手，先將李女毆傷還強拍裸照，李女的許姓女友人得知後，於本月 1 日晚間上鄞男的臉書留言指責，反遭到鄞男以「破麻」等不堪字眼痛罵回應，引來了許女的男友王姓男子不滿。接著鄞男和王男便在臉書上留言互嗆輸贏，雙方決定找來人馬，相約 2 日凌晨 1 時於潮州鎮延平路的中油加油站談判。


雙方找來人馬相約 2 日凌晨 1 時於潮州鎮延平路的中油加油站談判，最後釀成 1 死 2 傷。（圖／警方提供 , 2018.6.3）

警方表示，王姓男子邀來黃姓、陳姓、鄭姓、林姓等 5 人駕駛白色賓士車到場，立刻遭到分別駕駛 3 部汽車及 6 部機車的鄞姓男子等多人持棍棒圍毆，造成陳男、鄭男 2 人受到輕傷，黃男的頭部則遭到重擊，送醫後宣告不治。


準備收假返營的何姓海軍陸戰隊員，慘遭誤認並被砸車後遭到槍殺身亡。（圖／警方提供 , 2018.6.3）


準備收假返營的何姓海軍陸戰隊員，慘遭誤認並被砸車後遭到槍殺身亡。（圖／警方提供 , 2018.6.3）

事後王男不滿遭到鄞男埋伏，竟又再邀對方於同日凌晨 3 時在附近地點二度談判，王男則找來包括林男等更多人，分別駕駛多輛汽車提前到現場等待。此時準備收假返營的何姓海軍陸戰隊員，駕駛一輛與鄞男所駕駛車款十分雷同的藍色汽車出現在現場，王男等人誤以為鄞男到場，竟然直接上前攔車，不由分說的開槍射擊，導致何男肺臟中彈，送醫後仍不幸身亡。


警方起出嫌犯犯案用的球棒與西瓜刀等凶器。（圖／警方提供 , 2018.6.3）

案經警方專案小組漏夜調查，並將涉及兩案的主要犯嫌一共 21 人拘捕到案；其中犯案後人在高雄的王男和林男自知法網難逃，前往南部犯罪打擊中心投案並供出案情始末。至於遭到指控帶頭開槍射殺何員的洪姓嫌犯則尚未到案，警方全力追緝當中。

關鍵字枉死海軍陸戰隊惡煞感情糾紛屏東槍殺
海陸士兵遭攔車槍殺　警逮2嫌摳完後已讀不回　少女淚崩怒告性侵

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