館長遭圍剿　孫大千批綠營「政治黑幫」

「館長」陳之漢日前批評政府捐 100 萬美元給世界衛生組織是在「當凱子」，引來段宜康嗆聲「是在靠北三小？」，而後「館長」又指出台灣托育費用太高，反被質疑旗下健身房賣的教練課更貴，梁文傑也 PO 文附和，強調目前網路上健身教學影片和文章實在太多，根本不用請教練，對此，陳之漢反批「如果連健身專業重要性都不懂，我看你這次選舉肯定不會當選。」

網路紅人「館長」陳之漢日前評論時事，遭民進黨段宜康、議會助理、民進黨市議員梁文傑連番圍剿，前國民黨立委孫大千 3 日在臉書發文指出，真的是夠了！民進黨現在已經是「神聖崇高而不可批評」了嗎？這樣的行為不就是一個標準的「政治黑幫」嗎？

對此，孫大千說，真的是夠了！民進黨現在已經是「神聖崇高而不可批評」了嗎？哪怕一個普通民眾不過發了幾句牢騷，連解釋一下的耐心都沒有，就要立刻羞辱圍毆對方嗎？這樣的行為不就是一個標準的「政治黑幫」嗎？

孫大千指出，上一個曲棍球立委已經把「垃圾」這兩個字，成功的賦予了新的定義。以後「你今天垃圾了嗎？」將成為新的流行用語。現在，又跳出另一位議員來湊熱鬧，難道不把館長抹黑鬥垮，就勢不罷休嗎？

孫大千表示，好歹上網去查一下，館長對於捐款的堅持是不分藍綠的，他上一次才針對花蓮震災捐款的使用方式開炮，逼得花蓮縣政府同意退款。這一次針對援外捐款的批判，只不過是反映了大多數年輕族群的看法，有沒有必要這麼大動肝火啊？

孫大千說，如果連幾句網路意見領袖的不同看法都無法包容，民進黨不過就是另外一個新威權體制罷了！還有什麼資格去推動轉型正義？還有什麼資格去標榜言論自由？還有什麼臉去紀念鄭南榕先生。