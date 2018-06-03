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政治

吳音寧爭議不斷　柯文哲：民進黨會一直流血

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/03 10:15
▲台北市長柯文哲 3 日出席「台北市各級學校106學年度畢業生市長獎頒獎典禮」。（圖／北市府提供 , 2018.6.3）
▲台北市長柯文哲 3 日出席「台北市各級學校106學年度畢業生市長獎頒獎典禮」。（圖／北市府提供 , 2018.6.3）

台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議不斷，傳出台北市長柯文哲曾在內部會議對幕僚說，如果外界一直打吳音寧，他就可以搶到泛藍的選票， 對此，柯文哲 3 日受訪時表示，自己只是在內部會議講，吳音寧的問題不解決，民進黨會一直流血，這實在很困擾。

柯文哲說，因為北農 23 席董事裡面，台北市的董事席次僅占 5 席，目前北農人事是農委會在主導，北市府派的董事長等於是被晾在那裡而已。

柯文哲坦言，如果跟農會系統合作，會怕別人給他們加罪名，是跟國民黨舊勢力合作、跟黑道合作，所以北市府也很無奈，只能說市場處該監督就監督、該管理就管理，北市府也派顧問進去協助處理一些事情，不過他後來查一查，外界最近攻擊的，都是以前的事情，也不是最近一、兩個月的事情，有市場處加強監督，和顧問進去看著，應該情況會好一些。

媒體問到，是否覺得吳音寧是個問題？柯文哲說，吳音寧不是道德品行有問題，坦白講，農產公司是高度複雜，而且牽涉到全國，這個位置不好坐，等於各方勢力在角逐，對於沒有經驗的人，這個位置很容易就變成誤闖叢林的小白兔。

對於北市府在董事會上沒有主導權，是否感到不滿？柯文哲表示，沒辦法，政治是講究實力原則，台灣是法治國家，董事會股權有幾個？董事可以派幾個？當然是可合縱連橫，但問題是北市府也沒辦法跟農會系統合作，一合作就會被批跟黑道、國民黨舊勢力合作，以前就發生過一次，這等於是投鼠忌器，也不能多做什麼。

至於吳音寧是否是他和國民黨的政治提款機？柯文哲指出，有些事常常看起來怪怪的，但也沒辦法有效解決，所以外面很多事北市府也沒辦法主導控制，只好做好自己能控制的事。

國民黨稱吳音寧若賴著不走，該黨的票可以更多，柯文哲說，這也不是他要解決的，農委會自己要去思考如何解決，他坦言選舉多少會有影響，但「人活在世界上，不是每件事都能夠解決的。」

關鍵字北農吳音農柯文哲民進黨國民黨
館長遭圍剿　孫大千批綠營政治黑幫姚找這兩人任競選幹部　柯：很正常

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