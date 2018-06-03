吳音寧爭議不斷　柯文哲：民進黨會一直流血

台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議不斷，傳出台北市長柯文哲曾在內部會議對幕僚說，如果外界一直打吳音寧，他就可以搶到泛藍的選票， 對此，柯文哲 3 日受訪時表示，自己只是在內部會議講，吳音寧的問題不解決，民進黨會一直流血，這實在很困擾。

柯文哲說，因為北農 23 席董事裡面，台北市的董事席次僅占 5 席，目前北農人事是農委會在主導，北市府派的董事長等於是被晾在那裡而已。

柯文哲坦言，如果跟農會系統合作，會怕別人給他們加罪名，是跟國民黨舊勢力合作、跟黑道合作，所以北市府也很無奈，只能說市場處該監督就監督、該管理就管理，北市府也派顧問進去協助處理一些事情，不過他後來查一查，外界最近攻擊的，都是以前的事情，也不是最近一、兩個月的事情，有市場處加強監督，和顧問進去看著，應該情況會好一些。