夏季避暑好去處　國家森林遊樂區親水設施開放

炎炎夏日何處消暑去？八仙山國家森林遊樂區親水設施開放了，讓民眾徜徉森林裡享受芬多精之餘，也能體驗十文溪與佳保溪的冰涼溪水。

八仙山森林遊樂區位於台中市和平區台八線33公里處進入，位處中海拔山區，雨量豐沛，加上十交溪與佳保溪兩岸的陡峭岩壁，保存了自然演替的暖溫帶針、闊葉混合林，呈現高岐異度與多層次植被，提供了野生動物多樣化的生活環境與豐富的食物來源。

八仙山森林遊樂區有十文溪與佳保溪匯流其間，水源豐沛，園區取用十文溪豐沛水源，並設立7座池(前4座為戲水池、後3座為靜水池)，戲水池主要提供兒童戲水，靜水池則為提供遊客坐於茶亭邊及步道邊泡腳，欣賞山景之美。另於聯誼亭北側設置草坪，白天為遊戲草坪，夜晚為觀星草坪，觀看星空之美。