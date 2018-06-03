夏季避暑好去處　國家森林遊樂區親水設施開放

炎炎夏日何處消暑去？八仙山國家森林遊樂區親水設施開放了，讓民眾徜徉森林裡享受芬多精之餘，也能體驗十文溪與佳保溪的冰涼溪水。
八仙山森林遊樂區位於台中市和平區台八線33公里處進入，位處中海拔山區，雨量豐沛，加上十交溪與佳保溪兩岸的陡峭岩壁，保存了自然演替的暖溫帶針、闊葉混合林，呈現高岐異度與多層次植被，提供了野生動物多樣化的生活環境與豐富的食物來源。
八仙山森林遊樂區有十文溪與佳保溪匯流其間，水源豐沛，園區取用十文溪豐沛水源，並設立7座池(前4座為戲水池、後3座為靜水池)，戲水池主要提供兒童戲水，靜水池則為提供遊客坐於茶亭邊及步道邊泡腳，欣賞山景之美。另於聯誼亭北側設置草坪，白天為遊戲草坪，夜晚為觀星草坪，觀看星空之美。
此外，為讓民眾享受大自然氣息、觀賞山及溪流之美，於該區設置通用步道，串聯備用停車場、無患子廣場、聯誼亭、茶亭區(含親水區)及新設的觀景平台等區，讓輪椅使用者也可享受八仙山清涼之水及觀賞山景之美。
▲聯誼亭北側設置草坪，白天為遊戲草坪，夜晚為觀星草坪，觀看星空之美。(圖／記者黃玿琮攝2018.6.3)
東勢林區管理處表示，流經區內的十文溪、佳保溪，水質清澈甘甜，泉源終年不斷，是享譽盛名的台灣兩大名泉，溪畔的天籟步道是園區內無障礙設施，長約200公尺在步道迴轉處設立休憩平台，山澗溪流邊可見紫嘯鶇、鉛色水鶇、河烏等溪鳥，嘹亮的聲響與潺潺流水合奏，譜出一曲森林自然的交響樂。
八仙山森林遊樂區鄰近谷關溫泉遊憩區，且周邊擁有中部著名的谷關七雄步道，是喜愛登山健行、親子旅遊的民眾最佳選擇。區內擁有多條森林浴步道，是體驗森林生態與自然洗禮的最佳場域。