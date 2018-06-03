NBA／勇騎首戰難堪吞敗　詹皇：「生涯最痛苦一役」

詹姆斯昨日表示：「過去24小時不只對我和George Hill來說非常難熬，還有整個球隊也是，因為為了勝利，我們把自己調整到最好。 」會這麼說，是因為George Hill第一戰剩下4.7秒時罰球不進，導致輸掉了比賽，Hill在看過一次又一次的重播畫面之後徹夜難眠。

儘管「詹皇」詹姆斯(LeBron James)歷經多次冠軍戰輸球，包括過去4年對金州勇士吞下12場敗仗，但他今(3)日結束練習面對媒體訪問，坦承前天的第一戰是他此生最痛苦一役。

同樣的，詹姆斯賽後也面臨失眠問題，因為第4節最後時刻在他腦中揮之不去，但他嘗試在今天的練習中，為隊友建立榜樣，他說：「對我來說今天是嶄新的一天，對於我們能變得更好以及明天的比賽而感到興奮。你只有一天可以沮喪，如果需要兩天也OK，但今天，我們必須為了成就更好、更偉大而感到興奮。」

詹姆斯在第一戰被勇士隊Draymond Green戳眼，經過休息後也逐漸好轉，儘管下半場的視線受到影響，但他仍繳出個人季後賽新高的51分。他說：「雖然看起來不是太好，但醫生告訴我眼睛好多了，現在是復元的階段，我也使用了醫生開的眼藥水和消炎藥，希望能盡快康復。但畢竟是眼睛，我意思是，只能讓它自己盡快康復，沒辦法做其他的事，我總不能幫他冰敷或做什麼的。」

騎士隊昨天歷經煎熬的一天，由於沒有安排正式的團體練習，有些球員透過看電影讓自己好過一些， Kyle Korver就試著避開體育頻道，改看喜劇；被視為「頭號戰犯」的JR Smith則觀賞老虎伍茲的比賽。