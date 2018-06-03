兩個颱風就叫「雙颱」？吳德榮：這誤會也太大了

吳德榮解釋雙颱（藤原）效應，如果兩個颱風靠近至 1,000 公里左右時，它們將相互反時鐘方向旋轉，最終兩颱風可能互相脫離，亦可能合而為一。而 1,000 公里並非固定，需視兩颱風範圍大小決定，兩個小颱風可能近到 800 公里都還沒作用，兩個大型颱風可能遠到 1,200 公里都會起作用。

位於南沙群島海面的熱帶擾動，已在昨（2）日轉成熱帶性低氣壓，最快在今（3）日便可能增強為今年的第 4 號颱風。不過，同時有兩個颱風就叫做「雙颱」嗎？中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，這誤會也太大了！

他認為，目前一般最常出現的問題，就是不管觀測或模式模擬資料，只要看到可能有兩個颱風，也不論是否符合「雙颱（藤原）效應」的條件，就以「雙颱」稱之，文字上好像是對的，但事實上並非是基於「氣象專業」所傳遞的訊息，造成民眾認知的混亂，很不妥當。

在天氣預報方面，他也指出，根據最新（ 2 日 20 時）歐洲中期預報中心（ ECMWF ）模式模擬顯示，週（ 3 ）日微弱滯留鋒持續影響，東半部及山區偶有對流胞發展，仍存在發生小範圍劇烈天氣的機率，北部有零星短暫雨，中南部平地降雨機率低。北台灣、東半部略偏涼，中南部仍悶熱。

而週一至週三（ 4 至 6 日）滯留鋒減弱東移，西半部氣溫回升至 33 至 35 度，週四、五（ 7 、 8 日）再回升至 35 、 36 度左右，天氣漸熱，午後有局部雷陣雨，主要在山區，部分平地受影響。