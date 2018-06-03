影／真有尼斯湖水怪？遊客曝10分鐘現身片　獲官方認證

一直以來，英國尼斯湖水怪的存在與否始終是個謎團，不過，近期愛爾蘭一名遊客聲稱自己看到了 20 呎（約 6 公尺）的尼斯湖水怪出現，還以手機錄下長達 10 分鐘的影片，這段影片目前也已獲官方認證。

綜合外媒報導，現年 53 歲的歐法奧哈加恩（ Eoin O’Faodhagain ）是尼斯湖水怪的粉絲，過去曾多次造訪當地找尋水怪身影，今( 2018 )年 4 月 30 日再次走訪，竟看見一個時而浮起、時而潛入水中的身影，當下驚訝的拿出手機拍下影片，直呼「我無法相信我的眼睛！」更肯定的說「牠不是船貨浮木，那是水怪。」