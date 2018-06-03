影／真有尼斯湖水怪？遊客曝10分鐘現身片　獲官方認證

一直以來，英國尼斯湖水怪的存在與否始終是個謎團，不過，近期愛爾蘭一名遊客聲稱自己看到了 20 呎（約 6 公尺）的尼斯湖水怪出現，還以手機錄下長達 10 分鐘的影片，這段影片目前也已獲官方認證。
綜合外媒報導，現年 53 歲的歐法奧哈加恩（ Eoin O’Faodhagain ）是尼斯湖水怪的粉絲，過去曾多次造訪當地找尋水怪身影，今( 2018 )年 4 月 30 日再次走訪，竟看見一個時而浮起、時而潛入水中的身影，當下驚訝的拿出手機拍下影片，直呼「我無法相信我的眼睛！」更肯定的說「牠不是船貨浮木，那是水怪。」
歐法奧哈加恩事後將影片交給尼斯湖水怪觀光登記處（ Official Loch Ness Monster Sightings Register ），由於此次影片長達 10 分鐘，較以往僅 1 、 2 秒的影片要長許多，不但獲得官方認證，就連登記處館長蓋瑞坎貝爾（ Gary Campbell ）都認為相當難得。
不過，歐法奧哈加恩所拍攝的影片曝光後，被許多網友質疑真實性，認為影片內容太過模糊實在看不清楚究竟是什麼，而來自紐西蘭的科學家奈爾甘美爾（ Neil Gemmell ）也不相信水怪存在，但認為該處應可找出其他物種的基因密碼，因此將會帶領團隊到尼斯湖蒐集皮膚、鱗片樣本。