NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
全球總覽軍武頻道名流動態國際暖新聞萬花筒
即時跑馬燈同心29號演習　動員召集令生效兩個颱風就叫雙颱？專家：誤會大了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
全球

影／真有尼斯湖水怪？遊客曝10分鐘現身片　獲官方認證

國際中心／綜合報導2018/06/03 11:19
▲愛爾蘭遊客歐法奧哈加恩（ Eoin O’Faodhagain ）聲稱目擊尼斯湖水怪出沒，並拍下長達 10 分鐘的影片。（圖／翻攝自尼斯湖水怪觀光登記處官網）
▲愛爾蘭遊客歐法奧哈加恩（ Eoin O’Faodhagain ）聲稱目擊尼斯湖水怪出沒，並拍下長達 10 分鐘的影片。（圖／翻攝自尼斯湖水怪觀光登記處官網）

一直以來，英國尼斯湖水怪的存在與否始終是個謎團，不過，近期愛爾蘭一名遊客聲稱自己看到了 20 呎（約 6 公尺）的尼斯湖水怪出現，還以手機錄下長達 10 分鐘的影片，這段影片目前也已獲官方認證。

綜合外媒報導，現年 53 歲的歐法奧哈加恩（ Eoin O’Faodhagain ）是尼斯湖水怪的粉絲，過去曾多次造訪當地找尋水怪身影，今( 2018 )年 4 月 30 日再次走訪，竟看見一個時而浮起、時而潛入水中的身影，當下驚訝的拿出手機拍下影片，直呼「我無法相信我的眼睛！」更肯定的說「牠不是船貨浮木，那是水怪。」

歐法奧哈加恩事後將影片交給尼斯湖水怪觀光登記處（ Official Loch Ness Monster Sightings Register ），由於此次影片長達 10 分鐘，較以往僅 1 、 2 秒的影片要長許多，不但獲得官方認證，就連登記處館長蓋瑞坎貝爾（ Gary Campbell ）都認為相當難得。

不過，歐法奧哈加恩所拍攝的影片曝光後，被許多網友質疑真實性，認為影片內容太過模糊實在看不清楚究竟是什麼，而來自紐西蘭的科學家奈爾甘美爾（ Neil Gemmell ）也不相信水怪存在，但認為該處應可找出其他物種的基因密碼，因此將會帶領團隊到尼斯湖蒐集皮膚、鱗片樣本。

關鍵字尼斯湖水怪影片英國尼斯湖水怪觀光登記處
扒手邊摸奶邊偷竊　誇張行為全都錄

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan