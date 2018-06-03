可惜！奧運舉重名將許淑淨宣布引退　結束選手生涯

感謝大家在淑淨努力的這10幾年來，一直給予全力的支持，讓淑淨在舉重這條路，能有如今一點小小的成就。

27歲的許淑淨是台灣舉重界最具代表的女將之一，除里約奧運摘下53公斤金牌，2012年倫敦奧運也摘下銀牌，其後因對手藥檢未過而遞補金牌，寫下奧運2金紀錄。

由於多年來累積的膝傷，加上去年世錦賽嚴重的傷害，至今我仍處於復健階段，無法投入完整的訓練；經過和教練、醫生、協會及各界長官的討論，淑淨決定退出本屆雅加達/巨港亞運會的培訓工作，並且結束選手生涯。

回顧這幾年，淑淨能在英國倫敦、韓國仁川、巴西里約等重大賽會，拿下許多重要成績，淑淨要感謝教練、協會、長官、贊助商及各界的栽培與支持，國家政策與各界資源的投入，這對我們小小的運動員來說，至關重要。

因為這些資源的投入與支持，讓淑淨對引退的決定，感到歉疚。原本期待能前進雅加達、前進東京，再為國家爭取更多佳績；如今，即便心中萬般不捨，只能感謝所有長官、朋友們，長年來對淑淨的支持，未來也期盼大家繼續關心舉重、關心淑淨，也繼續為拚戰亞運的選手們加油。

淑淨引退之後，不會離開舉重，也不會離開左營的國家運動訓練中心。因為國家支持，淑淨將留在國訓中心，投入訓練工作，協助蔡溫義教練等教練團共同提攜後進，學習做一個好教練，為國家培養更多的績優運動員。

最後，淑淨要再次感謝教練、長官、朋友們及最親愛的家人這一路支持，讓淑淨始終不曾感到孤單。未來的日子，我會繼續扮演好我的角色，為臺灣的運動盡一份力，為舉重繼續努力。

107年6月3日