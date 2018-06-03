NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈同心29號演習　動員召集令生效兩個颱風就叫雙颱？專家：誤會大了8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

可惜！奧運舉重名將許淑淨宣布引退　結束選手生涯

記者吳政紘／綜合報導2018/06/03 11:20
▲「透視內幕：2017台北世大運」紀錄片首映，許淑淨。（圖／記者林柏年攝 , 2017.10.30）
▲「透視內幕：2017台北世大運」紀錄片首映，許淑淨。（圖／記者林柏年攝 , 2017.10.30）

里約奧運金牌，舉重女將許淑淨今天突然發表退休訊息，因長年膝傷，不但決定退出雅加達亞運，同時結束選手生涯。

27歲的許淑淨是台灣舉重界最具代表的女將之一，除里約奧運摘下53公斤金牌，2012年倫敦奧運也摘下銀牌，其後因對手藥檢未過而遞補金牌，寫下奧運2金紀錄。

許淑淨退休全文：

各位愛護淑淨、喜歡淑淨的長官、朋友們，大家好，

 

感謝大家在淑淨努力的這10幾年來，一直給予全力的支持，讓淑淨在舉重這條路，能有如今一點小小的成就。

由於多年來累積的膝傷，加上去年世錦賽嚴重的傷害，至今我仍處於復健階段，無法投入完整的訓練；經過和教練、醫生、協會及各界長官的討論，淑淨決定退出本屆雅加達/巨港亞運會的培訓工作，並且結束選手生涯。

回顧這幾年，淑淨能在英國倫敦、韓國仁川、巴西里約等重大賽會，拿下許多重要成績，淑淨要感謝教練、協會、長官、贊助商及各界的栽培與支持，國家政策與各界資源的投入，這對我們小小的運動員來說，至關重要。

因為這些資源的投入與支持，讓淑淨對引退的決定，感到歉疚。原本期待能前進雅加達、前進東京，再為國家爭取更多佳績；如今，即便心中萬般不捨，只能感謝所有長官、朋友們，長年來對淑淨的支持，未來也期盼大家繼續關心舉重、關心淑淨，也繼續為拚戰亞運的選手們加油。

淑淨引退之後，不會離開舉重，也不會離開左營的國家運動訓練中心。因為國家支持，淑淨將留在國訓中心，投入訓練工作，協助蔡溫義教練等教練團共同提攜後進，學習做一個好教練，為國家培養更多的績優運動員。

最後，淑淨要再次感謝教練、長官、朋友們及最親愛的家人這一路支持，讓淑淨始終不曾感到孤單。未來的日子，我會繼續扮演好我的角色，為臺灣的運動盡一份力，為舉重繼續努力。

107年6月3日

關鍵字許淑淨引退舉重中華奧運台灣
詹皇論首戰吞敗　「生涯最痛苦」佩卓亞又受傷　林子偉返大聯盟有望

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan