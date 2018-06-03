hito音樂獎／被誤叫成星爺非首次　周興哲：我習慣了

先前提到將於父親節成為人父的林宥嘉，今日受訪時透露已經開始準備嬰兒用品，「開始吸收這個...為人父母的知識，也向專業人士討教，學習一下。」接著表示根據他收集的數據，發現很多父親都不敢幫小孩洗澡，記者追問之下，才知道林宥嘉討教的專業人士，即是育有一子的同門師姐Ella，不過倒是還沒教他如何幫小孩洗澡。

「2018 Hito流行音樂獎」今（3）日在台北小巨蛋登場，由林宥嘉打頭陣擔任頒獎人，他頒發四個獎項，「hito聲猛創作新人」、「hito聲猛演繹新人」、「hito聲猛唱跳女生」、「hito聲猛唱跳男生」。

至於日前在蕭敬騰演唱會上，林宥嘉跨刀站台，蕭敬騰之後提到，其實更想約過去也是《超級星光大道》參賽者的楊大哥（楊宗緯），不過因為自己沒這個膽而作罷。對此消息，林宥嘉表示，是事後看新聞才知道， 也希望未來有機會可以跟他合作，且一直都有可以聯絡對方的方式。



▲林宥嘉透露向Ella討教為人父知識。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.02）

同屬於華研國際音樂旗下的王子（邱勝翊），表演改編自韓團的BTS防彈少年團的〈Fire〉，以及自己的歌曲〈上位〉，除了舞者外，等於自己獨撐全場表演，表演結束後接受訪問，王子坦白表示：「我發現一個人蠻緊張的，之前有夥伴們，這次第一次一個人。」且在hito流行音樂獎上，王子榮獲「hito聲猛唱跳男生」，是他第一次獲得個人獎，因此再次讓他表示：「第一次總是很緊張。」



▲王子首次個人表演及領獎，透露「第一次總是很緊張。」（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.02）

此外，在頒發「friDay音樂數位大獎」時出現了小插曲，由 friDay執行副總經理林幼玲及任賢齊擔任頒獎人，沒想到副總卻誤把得獎者「周興哲」說成了「周星馳」讓現場爆發出笑聲。事後周興哲接受訪問時表示，其實這已經不是第一次有人把他的名字錯叫成「周星馳」了，這個情況至少發生8次。



▲由任賢齊（左）、friDay執行副總經理林幼玲頒發「friDay音樂數位大獎」。（圖／記者林柏年攝 , 2018.06.02）

不過周興哲笑說很喜歡星爺，被叫錯名字也不介意，反而異常淡定，「後來習慣了，我也不會怪他們。」而出席完hito流行音樂獎，他將飛往其他地方巡演，去年已經在台灣舉辦過演唱會的他低調透露，希望巡演還能夠辦回台灣。



▲周興哲透露名字被叫錯成「周星馳」已經不是第一次了。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.02）