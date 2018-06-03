爆紅制縣傳說「台灣版」來了！網友臉書瘋曬「藍蕃薯」

日前日本爆紅的 App「制縣傳說」，讓許多哈日族網友紛紛在臉書上曬出自己的日本旅遊地圖。如今遊戲出現了「台灣版」，同樣可以讓人點選曾經在台灣各縣市的居住、旅遊動態經歷，引發許多網友瘋狂曬「藍蕃薯」，更有「一片空白」的網友感嘆：「真該出門走走了！」

2016 年在日本上市的 App「制縣傳說」（制県伝説～都道府県制覇マップ），將日本各地依照都道府縣區分為一共 47 個區塊，玩家可以在各個區塊內標示居住過、住宿過、遊玩過、休息，或者換車過、路過，甚至是完全沒去過等 6 種顯示狀態，其中再對應 0 至 5 個不同等級，最終便可計算出玩家的制縣等級。日前許多台灣的網友也紛紛瘋玩，在臉書曬出屬於自己的「日本旅遊制霸地圖」。



▲遊戲中把台灣本島區分為 20 個區域，玩家可在不同的區域中，標示自己是否曾經在當地久居、居住、短居，或只是前往旅遊，甚至可能完全沒去過等 5 種選項。（圖／翻攝自 travel.tonypai.com , 2018.6.3）

而如今網路上也出現了「台灣版」的制縣傳說，遊戲中把台灣本島區分為 17 個區塊，再加上金門、馬祖，以及澎湖等外島，一共 20 個區域；玩家可在不同的區域中，標示自己是否曾經在當地久居（超過 3 年）、居住（1 年以上）、短居（1 個月以上），或只是前往旅遊，甚至可能完全沒去過的「以上皆非」等 5 種選項。

許多網友紛紛在臉書上曬出「藍蕃薯」地圖，留言表示：「身為台灣人，制霸台灣是理所當然的」、「玩了以後才知道，原來自己在全台各地那麼多地方居住過」；也有地圖顯示幾乎「一片空白」的網友感嘆：「感覺是該出門走走了！」