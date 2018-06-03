新北玩具復活節愛分享　木質玩具飄香更安全

社會局長張錦麗表示，新北市玩具銀行鼓勵大家捐出家中不用的玩具，透過玩具醫生的修復與重組，讓玩具再生、復活，再巡迴偏區供老少共玩或捐贈弱勢團體，另外也推動木質玩具，因為木質溫潤，具有自然的木頭香，小朋友玩起來更安全，對發展遲緩及身心障礙的孩子們更具有療癒的效果。

新北市社會局連續三年以「木育奇緣」為主題，推動優質的木質玩具，並與台灣玩具圖書館協會和汽車公司合作，鼓勵大家捐獻二手玩具，發起玩具愛分享「玩具復活節」。

台北市立大學老師林雍智指出，玩具銀行木球池所有木球是利用台灣原產的福杉、柳杉、台灣杉，以及進口的山毛櫸和紅杉等5種木材刨成，考量小孩的抓握能力，每顆約是雞蛋9成的大小。在活動的現場非常受到小朋友的喜愛，有人甚至全身躺下，享受圓滾木球輕碰按摩和散發的香味。

台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳則表示，今年「玩具復活節」從兒童節開始，透過行動玩具車，巡迴全台、深入花東偏鄉地區，最後一場回到新北市，現場有來自日本東京玩具美術館的環保木育玩具，也有在新板藝廊展出玩具如何修復等居家珍寶及紐約大都會博物館的百年文物等，讓親子可以做中學，體驗愛物惜物，創造並分享。