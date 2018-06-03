影／男女感情糾紛　兩派人馬聚眾鬥毆何姓士兵遭誤殺

經警方漏夜調查指出，第一案為犯嫌鄞子翔，因不滿李性女友欲分手，於數日前將李女毆傷並強拍裸照，李女許姓友人知悉後，於1日18點許在臉書留言指責鄞男，引起鄞男不滿，並以「破麻」字眼回應，此舉引發鄞男與許女男友王念平在臉書留言對嗆輸贏。

屏東縣潮州鎮延平路加油站2日清晨先後發生聚眾鬥毆砸車案件及1起槍擊案件，造成何姓士兵及黃姓少年兩人傷重死亡，潮州警分局今(3)日上午召開記者會，宣布逮捕兩案主要犯嫌鄞子翔及王念平等21人，涉案槍枝目前仍在追查當中，並取出其他作案用的棒球棍、西瓜刀等相關作案工具，全案正由潮州分局深入偵辦中。

雙方先於2日凌晨1時許相約在屏東縣潮州鎮延平路217號加油站談判，受王念平邀約由林嫌駕駛白色賓士車載乘客黃嫌等3人，抵達加油站要上廁所時，即遭對方鄞子翔鎖定，分別駕駛3部汽車及6部機車，分持棍棒圍毆，其中黃健鈞頭部遭重擊送往高雄醫學大學附設中和醫院急救，於昨日19時因傷重經醫院宣告不治死亡，另同夥陳姓嫌犯等2人受輕傷，駕駛林嫌則未受傷。



▲潮州警分局逮捕延平路加油站兩案主要犯嫌，涉案之槍枝目前仍在追查當中。（圖／潮州警分局提供,2018.06.02）

第二案為王念平因不滿遭鄞子翔等人率眾砸車毆人，再次邀約對方於昨日3時許在潮州鎮延平路342號加油站談判，王念平率10餘人分別駕駛多部自小客車到達現場後，誤認服役於左營海軍區的陸戰隊隊員何勝文所駕駛的現代藍色自小客車，出現在加油站出口處，遂將其攔車後直接開槍射擊，現場同夥多人分持棍棒攻擊被害人車輛，其中在逃洪嫌持改造手槍射擊何勝文，從背後穿過肺臟，子彈留在體內重傷不治。



▲襲擊何姓士兵作案用的棒球棍、西瓜刀等相關作案工具。（圖／潮州警分局提供,2018.06.02）

全案經專案小組漏夜將兩案涉案主要犯嫌21人拘捕到案，其中犯嫌王念平及林嫌等2人自知法網難逃至刑事警察局南部犯罪打擊中心投案並供出案件始末，及表示開槍犯嫌為洪嫌所為(未到案)，另涉嫌攔截死者何勝文車輛之涉案人林嫌(未到案)，正全力追緝中。



▲潮州分局轄內24小時營業場所、各治安要點規劃威力掃蕩、臨檢、路檢勤務。（圖／潮州警分局提供,2018.06.02）

潮州分局長楊峰明表示，案發當初以為該2起治安事故為突發的個案，經主要犯嫌陸續到案，抽絲剝繭相互比對後，確認本案有其關聯性，經查案發原因是男女感情糾紛導致雙方兩派人馬糾眾鬥毆及槍擊情事，造成2死3傷社會矚目案件，警方為遏止治安事故再次發生，即日起連續於深夜0點至4點針對潮州分局轄內24小時營業場所、各治安要點及重要聯外道路，結合鄰近屏東、內埔及東港分局，規劃威力掃蕩、臨檢、路檢勤務，藉強力執法作為，有效淨化轄區治安。