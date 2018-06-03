先嗇宮神農文化祭路跑　慢飛天使一步一腳印完賽

新北市三重區先嗇宮神農文化祭路跑活動今(3)日開跑，人群中有幾位爸媽揮汗推著推車或特製輪椅，牽著身心障礙慢飛天使們，一步一步往前邁進，沿途不斷有熱情民眾幫他們加油、鼓掌，順利完成3公里的路跑。

頂著大太陽，婷婷牽著爸媽的手，小小的身影穿梭在人群中，穿著踝足支架，邁著不太穩健但堅定的步伐，小臉頰被曬得紅通通，但仍洋溢著滿足的笑容。婷婷因早產，剛出生時只有巴掌大，全身插滿管子，腦部發育受到影響而有發展遲緩情形，2歲半時到新北市立八里愛心教養院附設三重日間托育中心就讀，當時只會簡單的口語及動作，經日托中心近3年的學習，各方面發展都有所進步，今年9月即將到一般幼兒園就讀。