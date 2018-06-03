先嗇宮神農文化祭路跑　慢飛天使一步一腳印完賽

新北市三重區先嗇宮神農文化祭路跑活動今(3)日開跑，人群中有幾位爸媽揮汗推著推車或特製輪椅，牽著身心障礙慢飛天使們，一步一步往前邁進，沿途不斷有熱情民眾幫他們加油、鼓掌，順利完成3公里的路跑。
頂著大太陽，婷婷牽著爸媽的手，小小的身影穿梭在人群中，穿著踝足支架，邁著不太穩健但堅定的步伐，小臉頰被曬得紅通通，但仍洋溢著滿足的笑容。婷婷因早產，剛出生時只有巴掌大，全身插滿管子，腦部發育受到影響而有發展遲緩情形，2歲半時到新北市立八里愛心教養院附設三重日間托育中心就讀，當時只會簡單的口語及動作，經日托中心近3年的學習，各方面發展都有所進步，今年9月即將到一般幼兒園就讀。
婷婷爸媽的個性樂觀、開朗，提供充滿愛的環境讓孩子安心成長，閒暇時會藉由帶婷婷散步中鼓勵她和鄰居打招呼，經常安排家庭出遊、參與日托中心和社區舉辦的活動等，從不畏懼他人眼光，讓其他特殊兒家長也感染了正向樂觀的想法。婷婷一直很期待要參加這次的路跑，每天都提醒爸媽別忘了活動的時間，爸媽也給予肯定鼓勵，還帶婷婷先去練跑。
八里愛心教養院附設三重日間托育中心收托2至6歲身心障礙和發展遲緩的兒童，中心的教保老師去年首次受到先嗇宮董事長李乾龍的邀請，參與神農文化季路跑活動，覺得很有意義，因此今年進一步邀請慢飛天使家庭親子共同參加，提供親子健康的休閒運動，也促進社區融合的互動機會。
八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，這次邀請慢飛天使家庭們共同參加神農文化季路跑活動，讓慢飛天使家庭走出家門，也走出心牆和走出自信，促進親子間感情與身心健康，期待社會大眾一同給予慢飛天使們關懷與支持。