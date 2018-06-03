《蜘蛛人2》劇情外洩　驚爆「C位復仇者」必死無疑

距離《復仇者聯盟4》正式上映還有一年，但熱情的粉絲已經在其他漫威電影尋找蛛絲馬跡，希望能夠猜測到第四集的劇情，日前，知名網站Reddit外洩《蜘蛛人2》劇情，內容除了證實蜘蛛人將「起死回生」之外，竟嚴重劇透「復仇者聯盟4」中佔據C位的他，必死無疑！

Reddit網站曾經外洩《復仇者聯盟3》的劇情，而且正確無誤，這次他們又有可靠後臺消息來源，透露《蜘蛛人2》的劇情，內容指出因為《復仇者聯盟4》的設定，會讓蜘蛛人復活，但鋼鐵人則確定會死亡，讓情同父子、一直把他當人生導師的蜘蛛人為鋼鐵人傷心哀悼，而第二集的劇情便由此作為故事開端展開。

《蜘蛛人2》劇情敘述彼得派克跟一群同學前往倫敦，參加由史塔克企業贊助的學術會議，期間遭「神祕客」偷走了「鋼鐵人」東尼史塔克生前最後的驚人祕密發明，讓蜘蛛人想方設法奪回。

內容也提到，這次續集的最大反派將會是「神祕客」（Mysterio，外傳傑克吉倫霍爾飾演），他是一位能夠操控幻術及化學的大師，曾經被雇去偷彼得派克的創作；此外，電影還將新增一名天才轉學生艾利斯泰爾（Alistair Smythe），試圖離間彼得派克和好友的感情；至於米高基頓飾演的「禿鷹」（Vulture）和「蠍子人」（Scorpion）則為次要反派，「禿鷹」更被要求出賣蜘蛛人的身分。

不過雖然鋼鐵人過世，但蜘蛛人並非孤軍作戰，內容也指出，除了飾演「小辣椒」的葛妮絲派特洛將會參演之外，續集還給蜘蛛人安排了一位盟友，正是追捕「神祕客」多時的英國祕密情報局成員「蜘蛛女」（Jessica Drew）。《蜘蛛人2》今年7月初將在倫敦開拍，而這次電影或將命名為《Spider-Man: Field Trip》。