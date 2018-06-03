館長陳之漢霸氣挺侯　侯友宜：他是一個有義行的館長

知名健身教練「館長」陳之漢2日直播開罵民進黨政府，也霸氣宣示，「新北市蘇貞昌對侯友宜，我現在就表態，我絕對支持侯友宜！」侯友宜表示，館長除捐贈健身的器材外，也經常親自指導軍、公、教、消警。

侯友宜認為，館長是一個血性漢子，有專業，也有管理的能力，對軍、公、教、消警，做了很多的公益慈善，除捐贈健身的器材外，也經常親自指導，讓警消能夠保障他們自身安全，同時也能夠勇於作戰，「他是一個有義行的館長！」

蘇貞昌陣營則說，蘇貞昌94年底卸任縣長時的決算債務餘額為620億，新北市朱立倫、侯友宜執政近8年，一年預算多台北縣時期1000億，8年多8000億，結果建設看不到，到今年4月已留下1500億債務，侯友宜不用功，打臉打到自己。