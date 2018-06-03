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館長陳之漢霸氣挺侯　侯友宜：他是一個有義行的館長

記者陳志仁／新北報導2018/06/03 13:34
▲侯友宜強調，蘇貞昌任內的縣庫由正轉負，大量的負債是不爭事實。（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜強調，蘇貞昌任內的縣庫由正轉負，大量的負債是不爭事實。（圖／侯友宜辦公室提供）

知名健身教練「館長」陳之漢2日直播開罵民進黨政府，也霸氣宣示，「新北市蘇貞昌對侯友宜，我現在就表態，我絕對支持侯友宜！」侯友宜表示，館長除捐贈健身的器材外，也經常親自指導軍、公、教、消警。

侯友宜認為，館長是一個血性漢子，有專業，也有管理的能力，對軍、公、教、消警，做了很多的公益慈善，除捐贈健身的器材外，也經常親自指導，讓警消能夠保障他們自身安全，同時也能夠勇於作戰，「他是一個有義行的館長！」

蘇貞昌陣營則說，蘇貞昌94年底卸任縣長時的決算債務餘額為620億，新北市朱立倫、侯友宜執政近8年，一年預算多台北縣時期1000億，8年多8000億，結果建設看不到，到今年4月已留下1500億債務，侯友宜不用功，打臉打到自己。

對此，侯友宜強調，蘇貞昌任內的縣庫由正轉負，大量的負債是不爭事實，更何況老縣長，把台北縣跟新北市政府的預算都搞錯了，也沒有弄清楚後對外說明，「老縣長不要轉移焦點」。

侯友宜今日前往三重先嗇宮，參加神農文化祭活動，同時參拜神農大帝，對三重義天宮與先嗇宮都相繼力挺，對於未來是否有信心拿下三重，侯友宜回應，三重的宮廟長期以來跟他都有工作上的夥伴關係，因為宮廟業務的推動，讓他們的感情就像兄弟一樣，宮廟在推動宗教文化，大家站在一起是很正常的。

關鍵字館長陳之漢侯友宜蘇貞昌神農文化祭選舉
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