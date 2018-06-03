瑪莎喜迎「龍鳳胎」　阿信十年前早已預言？

五月天時隔8年，6月2日再度重返新加坡開唱，在夏夜與全場四萬名歌迷，譜寫珍貴「自傳」。五月天也正式宣布《人生無限公司》，將在9月8日首爾、10月6日曼谷開唱，繼續締造嶄新的音樂里程碑，與全球百萬名社員，造就五月天的自傳傳奇。



▲五月天宣布將在9月8日首爾、10月6日曼谷開唱。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.03）

時隔8年，五月天重返新加坡國家體育館開唱，開場先以〈派對動物〉點燃六月周末夏夜，「無限放大」的場地、「無限放大的」熱情與歌聲，也讓五月天興奮不已，冠佑大喊：「讓整個新加坡夜空，都是五月天的聲音！」當唱到〈笑忘歌〉最後一句前，阿信忽然提議：「今天晚上，就由新手爸爸瑪莎，帶領大家一起唱（最後一句）」沒想到瑪莎調皮地，重頭開始唱第一句，讓團員哭笑不得。

團員瑪莎日前在臉書公布喜迎「龍鳳胎」，這次在新加坡開唱受訪，有媒體翻出十年前，阿信曾預測瑪莎會有「龍鳳胎」，沒想到預言成真，對此怪獸說：「其實這不是預言，十年前他這樣說了，瑪莎以這個為目標，這是一個期許，瑪莎一直很努力，其實瑪莎才厲害。」瑪莎笑回：「不是他預言，這是我的努力，阿信規定事情，我都會做到。」五月天的「垃圾話」預言，掀起一陣討論。



▲蕭秉治（廷廷）擔任五月天演唱會的暖場嘉賓。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.03）

《人生無限公司》無限放大版，請來的嘉賓也「無限放大」，請來李宗盛與五月天合唱〈凡人歌〉，李宗盛說：「大家好我叫做李宗盛，希望大叔寫的歌，留在你們心裡面。」最後全場大合唱〈山丘〉，為演唱會再掀高潮。



▲五月天邀來重量級嘉賓李宗盛(左二)。（圖／相信音樂提供 , 2018.06.03）