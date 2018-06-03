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娛樂

陳勢安秀5大招撩粉　盛竹如驚喜送蛋糕慶生

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/03 14:06
▲陳勢安邀請盛竹如（左）擔任音樂會嘉賓。（圖／華納音樂提供 , 2018.06.02）
▲陳勢安邀請盛竹如（左）擔任音樂會嘉賓。（圖／華納音樂提供 , 2018.06.02）

陳勢安2018《耳朵鼻子空房間》生日音樂會，2日於台北Legacy精彩開唱，音樂會由陳勢安親自操刀細心安排，從企劃到表演曲目、音樂改編、調製香水、樂手編制到觀眾席安排都不假他手，23種樂器加7位樂手老師同時塞爆舞台，觀眾席也特別排成歌劇院模式，大玩各種空間的可能性。

演唱會中段突然聽見一個熟悉的聲音說道：「陳勢安，出道11年演唱多首膾炙人口的歌曲，蟬聯KTV國語點播冠軍長達三年，今天的音樂會中已帶來多首聽覺饗宴，究竟接下來還會帶來什麼讓粉絲驚豔的歌曲呢？讓我們繼續看下去。」接著陳勢安介紹嘉賓盛竹如出場，原來是為了空房間裡驚喜設計的聲音橋段，特別邀請盛竹如大哥獻聲，盛竹如親自現身現場為陳勢安送上蛋糕慶生，一出場引起全場粉絲驚呼。


▲陳勢安生日音樂會在2日舉辦。（圖／華納音樂提供 , 2018.06.02）

陳勢安一直以來以療癒歌聲、暖男形象擄獲歌迷的心，最近幽默感大噴發的他，更被歌迷們從「偏執男神」轉封為「寵粉男神」，除了親自設計周邊商品香水、水瓶外，還親自手作蠟燭香氛送給每一位入場歌迷，為了更近距離的接觸粉絲，特別準備驚喜座位區互動橋段，「深情對唱」、「頸後噴香水」、「貼心引路牽小手」、「摟肩合唱」、「手送愛心」 五大招讓粉絲無法招架。


▲陳勢安現場示範幫粉絲頸後噴香水。（圖／華納音樂提供 , 2018.06.02）

關鍵字陳勢安盛竹如
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