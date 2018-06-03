喝二杯藥酒後開車撞三部車　肇事女悔不當初

儘管警方一再宣導「酒後不開車、開車不喝酒」，酒後開車肇事案仍屢見不鮮。楊姓女子2日下午喝了二杯藥酒後開車上路，途經中橫公路松鶴橋路段，為拿手機不慎撞上路旁停放的3輛自小客車，幸好無人員受傷，但必須賠償龐大的車損費用外，也被警方依公共危險罪嫌移送法辦，讓楊女悔不當初。

台中市和平警分局谷關所員警於2日下午8點20分許，獲報在轄內中橫公路(台八線)29公里處的松鶴橋旁，發生車輛擦撞事故；經員警到場處理，對肇事女子實施酒精測試，呼氣酒測值竟高達1.01mg/l，訊後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。