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喝二杯藥酒後開車撞三部車　肇事女悔不當初

記者黃玿琮／台中報導2018/06/03 14:22
▲楊姓女子酒後開車不慎撞上路旁停放的3輛自小客車，被警方依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。(圖／和平警分局提供2018.6.3)
▲楊姓女子酒後開車不慎撞上路旁停放的3輛自小客車，被警方依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。(圖／和平警分局提供2018.6.3)

儘管警方一再宣導「酒後不開車、開車不喝酒」，酒後開車肇事案仍屢見不鮮。楊姓女子2日下午喝了二杯藥酒後開車上路，途經中橫公路松鶴橋路段，為拿手機不慎撞上路旁停放的3輛自小客車，幸好無人員受傷，但必須賠償龐大的車損費用外，也被警方依公共危險罪嫌移送法辦，讓楊女悔不當初。

台中市和平警分局谷關所員警於2日下午8點20分許，獲報在轄內中橫公路(台八線)29公里處的松鶴橋旁，發生車輛擦撞事故；經員警到場處理，對肇事女子實施酒精測試，呼氣酒測值竟高達1.01mg/l，訊後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

肇事的楊姓女駕駛家住潭子，2日下午下班後到谷關十文溪部落找友人聊天，並喝了二杯藥酒後駕車離開朋友家；楊女供稱，行經中橫公路(台八線)29公里處的松鶴橋旁時，剛好手機鈴聲響起，為了拿手機，不慎撞上路旁停放的3輛自小客車，造成自駕車輛右前方幾乎全毀外，也造成停放於路旁的3輛車前後保險桿及部分車身鈑金嚴重受損，所幸無人受傷，楊女除須賠償龐大的車損費用外，也面臨酒後駕車的公共危險罪刑責，悔不當初。

和平警分局長黃永志呼籲，請駕駛人切勿酒後駕車，因一時的貪杯可能造成終身遺憾，千萬不可心存僥倖，酒駕除了自身危險之外,還可能造成其他家庭破碎，千萬別逞英雄,釀成大禍；行車中，也請駕駛人不要分心使用行動電話，以免造成危險。

※　【今日新聞】提醒您：「酒後不開車、開車不喝酒」、「酒後駕車、害人又害己」
 

關鍵字酒駕酒測中橫公路藥酒
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