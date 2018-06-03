醫專美保科獲教育部補助　打造示範教學中心

該教學中心美輪美奐，一樓有建置健康體適能設備、肌耐力檢測等，還可做骨密度、身體組成、身心能量、膚質檢測等分析並作療程設計，藝文展示區則會定期展覽學生創作；二樓則規畫畫理膚保健區、SPA芳療區及療藝長廊」等，是教與學的擬真示範場域。

嘉義崇仁醫專美容保健科獲教育部技優再造計畫補助1800萬元，打造紓壓悠活示範教學中心，舒適環境中保健、美容儀器配備齊全，由經過學校特訓及考核的專業美容師提供服務，6月3日隆重舉行開幕典禮，宣布即日起開放民眾預約體驗。

該教學中心由教育部技優再造計畫補助1800萬元打造，崇仁醫專於6月3日上午隆重舉辦開幕典禮，校長洪玉珠、巿議會副議長郭明賓、巿文化局局長林青萍、巿社會處處長張元厚等貴賓共同揭幕，與諸位貴賓與家長見證學校的成長與美好。



▲崇仁醫專紓壓悠活示範教學中心歡喜揭幕，即日起受理預約服務。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.03）

洪玉珠指出，該中心為擬真的實務工作場域，同時開放對外服務自營，提供有專業技能的學生就業機會，民眾能有優質的放鬆紓壓場所，同時也提升醫專的競爭力，中心內儀器備足，環境舒適，歡迎民眾前來體驗放鬆。

美容保健科立任陳立賢則強調，中心各式檢測分析儀完備，檢測結果可做為規劃療程參考，也有營養師提供平日飲食保養建議；而美容師不是實習生，都是經過學校特訓及層層考核，技術已達職業水準的美容師。



▲紓壓悠活示範教學中心各式檢測分析儀完備，個人檢測報告可現場印出，做為規劃療程參考。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.06.03）

陳立賢說，開幕後開放預約服務，將做為營運及學生培訓經費，期望永續提供完善服務，培育產業優秀人才。