全國英語辯論賽　台南女中大獲全勝

全國高中英語辯論賽2日於中科實中舉行，辯論賽由北中南三區初賽晉級全國賽的12支強棒隊伍角逐3個全國優勝的名額，其中，台南女中今年由英文科教師林于婷、吳曜任指導，夏文瑜、許慈芸、曾立瑩3位同學參加政策性辯論比賽，以及張芸綺、陳品妤、曾映慈、曾以寧、陳筠蓁、李佳珈6位同學參加非政策性辯論比賽，都獲得全國優勝，許慈芸及夏文瑜更分別獲得最佳辯士及優良辯士。

全國英語辯論賽每年均吸引各校頂尖好手齊聚一堂，經由各分區初賽後，再進入全國賽，競爭相當激烈，台南女中今年在團體及個人獎項皆傳捷報，驗證學校的英語教學及學生的思辨能力都非常的扎實。