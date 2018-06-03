全國英語辯論賽　台南女中大獲全勝

全國高中英語辯論賽2日於中科實中舉行，辯論賽由北中南三區初賽晉級全國賽的12支強棒隊伍角逐3個全國優勝的名額，其中，台南女中今年由英文科教師林于婷、吳曜任指導，夏文瑜、許慈芸、曾立瑩3位同學參加政策性辯論比賽，以及張芸綺、陳品妤、曾映慈、曾以寧、陳筠蓁、李佳珈6位同學參加非政策性辯論比賽，都獲得全國優勝，許慈芸及夏文瑜更分別獲得最佳辯士及優良辯士。
全國英語辯論賽每年均吸引各校頂尖好手齊聚一堂，經由各分區初賽後，再進入全國賽，競爭相當激烈，台南女中今年在團體及個人獎項皆傳捷報，驗證學校的英語教學及學生的思辨能力都非常的扎實。
本年度政策性辯論題目為「台灣政府應減少高中生每日在校時數」，學生必須指出在校時間長的相關問題，如睡眠不足、課表僵化、學生無時間探索興趣等，還需制定縮短時數的相關計畫，如弱勢學生的輔導、教材教法更新、入學考試配套。
非政策性辯論題目則為「台灣高中應委外清掃校內廁所」，學生分成正、反雙方，就打掃廁所的教育意義、學生打掃時間與效率、公德心建立等不同面向，探討打掃廁所是否一定得由學生負責，在這兩種賽制之中，學生都需全程以英語發表論述及交互質詢，不僅考驗學生的語言能力，更講究批判思考與邏輯。
面對著重跨領域素養建立的新課綱，台南女中透過教育部數位深耕、高中優質化、提升英語文能力及科技部高瞻等相關計畫，開發創新課程與訓練，其中英語辯論超越傳統英語聽說讀寫、單字文法的基礎，融入人文社會及科技等跨領域題材，應用於日常生活課題當中，師生於教學過程中均獲益良多。