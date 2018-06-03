影／街頭槍擊案　彰化分局警方攻堅逮人

▲彰化警方查扣洪姓男子藏匿旅館所持有的金牛座改造手槍1把、子彈23顆、彈匣1個等物及毒品。（圖／警方提供，2018.06.03）

彰化縣39歲洪姓男子上月26日因與人有糾紛，在彰化市辭修路開槍、試圖押人未果後持槍逃逸，藏匿在汽車旅館，彰化警分局2日掌握洪嫌投宿汽車旅館，隨即持拘票前往圍捕，不料洪男拒捕持槍與警方對峙，警方朝天花板連開2槍，洪男疑因擔心被捕後再度入獄而不願就範，竟持改造手槍，朝自己右邊太陽穴自轟，1槍斃命，在場待命的消防人員緊急搶救送醫仍告不治。

彰化警分局偵查隊長鍾振邦表示，洪姓犯嫌有槍砲、強盜前科，才吃10年牢飯假釋出獄不久，卻又因故和被害人發生糾紛，竟持槍前往找被害人談判，並向被害人開槍。彰化警分局2日出動14名警力前往圍捕。



▲彰化警方查扣洪姓男子藏匿旅館所持有的金牛座改造手槍1把、子彈23顆、彈匣1個等物及毒品。（圖／警方提供，2018.06.03）



▲彰化警方查扣洪姓男子藏匿旅館所持有的金牛座改造手槍1把、子彈23顆、彈匣1個等物及毒品。（圖／警方提供，2018.06.03）

警方一進到洪男投宿房間內，見到洪男持已上膛的手槍。鍾振邦指出，洪嫌態度一度軟化，但拒絕落網，並不斷晃動上膛手槍，洪嫌顯可能因為拒絕就範，對在場員警開槍，在場員警依據警械使用條例，對天花板鳴2槍示警，洪嫌高呼：「你們聽我講！」警方說：「你講，東西先放下。」洪嫌陷入歇斯底里，不停呼喊「我真的不想被關了！」、「是別人要害我。」、「我沒打到人。」、「我不要再坐牢了！」



▲彰化警方查扣洪姓男子藏匿旅館所持有的金牛座改造手槍1把、子彈23顆、彈匣1個等物及毒品。（圖／警方提供，2018.06.03）

警方朝天花板連開2槍，洪男疑因擔心被捕後再度入獄而不願就範，竟持改造手槍，朝自己右邊太陽穴自轟，洪嫌倒下，緊急送彰化基督教醫院急救後，2日18時46分宣告死亡，專案小組成員在犯嫌身旁查扣金牛座改造手槍1把、子彈23顆、彈匣1個、改造槍枝半成品零件1批、保養工具1組、第二級毒品安非他命1小包及吸食器等證物，全案宣告偵破。

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